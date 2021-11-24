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KANO 園區輕鬆玩
除了昔日興盛的木業，輝煌的棒球史是嘉義人的另一項驕傲，國立嘉義大學的前身嘉義農林學校棒球隊，曾在1931年榮獲日本甲子園大會的準優勝，這個故事後來還被拍成電影《KANO》，感動許多人。為了讓棒球與嘉義的連結更鮮明，同時傳承棒球的精神，2017年啟用的「KANO園區」，以嘉義市棒球場為中心，在超過四千坪的在園區裡設置巨型球棒、手套裝置藝術2020年底又增設17公尺的星光大滑梯、12公尺長的地景滑草場、棒球九宮格等設施，立刻竄升為嘉義市的熱門遊點，吸引旅人拍照、打卡。
電動公車英倫復古吸睛美拍
去年，嘉義市區公車全面電動化，四款不同色系的電動公車，導入低碳環保、低底盤、無障礙空間等友善設計，英倫復古風的車身更讓人直呼「太可愛！」，除了外觀吸睛，由嘉義知名插畫家、大白熊創作者莊信棠SMART的內裝彩繪設計，也是一大焦點，為「2021台灣設計展」在嘉義，做好美學的暖身。KANO園區旁的嘉義公園正是綠色中山幹線停靠站，若想體驗，可以把車子停放於公園，由此站出發小坐一段，午餐就在市區中央噴水站下車，再步行前往公明路的劉里長、中山路的噴水或文化路的郭家，享受嘉義道地的火雞肉飯。
景點資訊
KANO園區
地址：嘉義市東區嘉義市山仔頂249-1號
電話：05-224-6476
時間：星光大滑梯和地景滑草場，將依照中央防疫規定時間開放。
劉里長雞肉飯
地址：嘉義市東區公明路258號
電話：05-222-7669
這篇文章 嘉義景點｜到四千坪園區體驗輝煌棒球史 再與可愛大白熊一起坐英倫復古風電車 最早出現於 行遍天下旅遊網