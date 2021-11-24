直播一姐慘了！逃稅罰2.9億　網友大讚：殺雞儆猴

大陸女星范冰冰逃稅遭重罰8.8億人民幣（約44億台幣），並公開謝罪免去牢獄之災，近來官方追稅對象從藝人擴及到網紅，有大陸「網紅界一姐」封號的直播主朱宸慧（雪梨Cherie）、擁有千萬粉絲的林珊珊均因逃漏稅被罰款合計9000萬元人民幣（約4億台幣），兩人也已經發聲道歉。
娛樂中心／綜合報導
2021-11-24 10:55:15
據陸媒報導，大陸國家稅務總局22日表示，浙江省杭州市稅務部從大數據分析，發現人氣帶貨主播朱宸慧、林珊珊涉嫌偷逃稅款，依法追繳稅款、加收滯納金分別罰款6555萬人民幣（約2.9億台幣）及2767萬人民幣（1.2億台幣），同時暫停她們直播帶貨。
事發後，朱宸慧在微博發布道歉聲明，「我對自己的行為深感愧疚，過去的幾個月時間，我也進行了深刻的反思、反省，在這裡我向大家誠懇道歉」；林珊珊說：「在積極配合稅務機關的調查中，我慢慢認識到了自己的錯誤，從剛開始的震驚到後面的懊悔到積極補救，但依舊給整個社會帶來了負面影響，我誠摯地向所有人道歉。」
大陸網友反應一面倒，大讚罰得有理，「終於管主播行業了」、「查得好，這對直播行業長遠健康發展是好事」、「估計不只這兩個網紅吧，算不算殺雞儆猴」，有人則驚呼：「稅款都是千萬級別，難怪都想當網紅。」（編輯：楊穎軒）