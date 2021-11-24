電音雙波大對決！ 哪種拉皮方式效果最好？ 打錯部位竟當心「荷包大失血」？

音波拉皮如「隔山打牛」 拉完皮「膠原蛋白」多久流失？
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粹究美學診所院長楊仕安醫師表示，無論是電波或音波拉皮手術，都必須打到「筋膜層」才能達到效果。醫師指出，音波拉皮有如「隔山打牛」，可鎖定筋膜層做「聚焦式」加熱，而不影響真皮層與膠原層。醫師表示，若發現臉上的肌膚鬆弛、下垂或皮膚彈性不佳，音波拉皮即可做到拉提與緊緻的效果。但如果症狀主要為皮膚紋理問題，想連同「膚質」一起改善，就需要其他儀器做輔助。
楊仕安醫師補充說明，音波拉皮的原理在於使肌膚攣縮並增生膠原蛋白，而膠原蛋白的流失依舊會造成視覺上的老化。在不傷害其他組織的原則下，音波拉皮最明顯的效果約可維持一年左右。醫師提醒，拉皮治療效果會因臉型、年齡、脂肪分佈而有差異，應先與醫師討論治療目標再進行。
電波拉皮一次解決全臉問題？ 能量愈強治療愈痛？
楊仕安醫師指出，不同於音波拉皮，電波拉皮較像「溫水煮青蛙」，其原理是「漸進式加熱」，治療能量所經之處皆有加熱效果，現今的電波拉皮技術已可打到「真皮層」、「膠原層」和「筋膜層」，不管是皮膚紋理、膚質、鬆弛、彈性度，皆能達到改善效果。
不少人擔心電波拉皮的疼痛感而對治療卻步。楊仕安醫師認為，電波加熱至膠原層後，必須將熱度調整至最高，能量才能勉強進入皮膚最深處的筋膜層；能量愈強、痛感也將隨之增加，不過第四代的電波拉皮有較佳穿透力，即使治療能量調弱也能打到筋膜層深處，也同時加入減緩疼痛的各項技術，治療不適已大為改善。
電波與音波該選哪一種？ 適合部位差很大？
另一個影響患者選擇的疑問，則是電波拉皮與音波拉皮何者疼痛更明顯？楊仕安醫師解釋，醫美科技進步至今，兩者疼痛感都已大大減輕，唯獨在感受上有所區別。電波拉皮的疼痛像觸摸「鑄鐵鍋」再減輕30%左右；而音波拉皮的「痠痛感」較為明顯，音波拉皮的原理類似聲納，若遇到堅硬的物品（如骨頭），能量即會反彈，疼痛將穿過皮膚2次，引起的疼痛感覺也會倍增。
楊仕安醫師表示，筋膜層隨著面部韌帶、骨頭的位置不同，而有深度、高度不一的情況，且筋膜層的走向由臉部到身體是愈走愈深。在顴骨以上的筋膜層約為３ｍｍ左右，到脖子後的深度甚至會到６ｍｍ；這些深淺不一的點位在治療時被視為「錨點」。若錨點較淺，代表該處下垂、鬆弛明顯，適合用「電波拉皮」全層加熱；音波拉皮可準確定位較為深處的錨點，適合用於筋膜層埋藏較深的部位，如下顎、輪廓線等等。
楊仕安醫師表示，第四代電波拉皮不僅可以改善老化，還能連帶改善膚質，是效益頗高的選擇；而音波拉皮則是針對特定部位做精準治療，能解決皮膚鬆垮、下垂問題，價格也相對親民。醫師認為，兩者之間孰優孰劣，端看病人本身的需求決定。至於電波與音波拉皮的效果能持續多久？楊仕安醫師認為，兩者大概都是以一年為期望值；倘若病人在一年內注意保養皮膚、並保持良好作息與飲食習慣，可幫助治療效果延長。