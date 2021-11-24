北市警安城專案　逮樊姓通緝犯曾涉夜店殺警案

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統計這次專案期間共查獲治平專案組織犯罪2件、含治平對象2名、共犯20名，涉嫌非法持有槍枝7件7人，起獲各式槍枝7把、子彈69顆。
同時，查獲偵破各類刑案640件、犯嫌743人，分別為各類竊盜83件、75人，詐欺集團及車手73件、120人，毒品案94件、109人，賭博8件、35人等；以及各類逃犯101人等，成果亮眼。
其中，曾涉民國103年信義夜店殺警案的樊豪，因分別於民國105、107年間涉犯組織及槍砲等案遭起訴，後案遭判處4年有期徒刑確定，但樊豪拒不到案執行而遭發布通緝。
案經市刑大科技犯罪偵查隊長期追查，發現他近期藏匿於新北市新莊區，隨即於11月22日會同特勤中隊將他查獲到案，詢畢解送台北地檢署執行，警方將持續調查其逃亡期間有無他人涉藏匿人犯罪嫌。
另，這次專案行動，市刑大偕同市警局中正第二分局等單位共組專案小組，查獲以竹聯幫柳姓成員、中山聯盟周姓和蕭姓幹部為首所共組的詐欺集團，其於雙北市多處經營詐欺水房，並以假投資虛擬貨幣等詐術行騙，已知逾百人受害、總財損逾千萬元。
專案小組於今年9月在新北市查獲治平目標柳嫌和周嫌等5人，隨後陸續再查獲6名車手到案，全案於11月22日依違反組織犯罪防制條例、詐欺罪、毒品危害防制條例、槍砲彈刀管制條例及洗錢防制法等罪移請士林地檢署續行偵辦。（編輯：張銘坤）1101124