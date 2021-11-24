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雙車型，240 萬起！全新 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車正式登場

▲ 雙車型，240 萬起！全新 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車正式登場
▲ 雙車型，240 萬起！全新 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車正式登場

2GameSome - 有車賞

2021-11-24 17:25:01

BMW 總代理汎德於今日（11/24）假松山文創園區舉辦 BMW「THE 4 前衛美學特展」，邀請四位台灣新銳攝影師與全新 BMW 4 系列共同創作，並發表全新 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車，同時更集結所有 BMW 4 系列家族，讓 4 系列 Coupé 雙門跑車與 4 系列 Convertible 敞篷跑車同步高調亮相。全新 BMW 4 系列 Gran Coupé 導入 420i M Sport 及 430i M Sport 兩款車型，正式售價為新台幣 240 萬元起。

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翩然而至 鋒芒跑魂風格獨具

全新 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車將雙腎型水箱護罩結合眼神銳利的 LED 頭燈組、黑色高光澤 Air Breather 車側導流氣孔造型飾條、無窗框設計、全新平整化車門把手以及從 B 柱一路下傾的俐落車身流線，再加上較上一代增添 143mm 的車長與 27mm 的車寬，讓全新 4 系列 Gran Coupé 四門跑車視覺感受更顯修長，並創造出 0.26Cd 風阻係數。

BMW 420i M Sport 及 430i M Sport 全面標配 M Sport 套件及緞面鋁質窗框，包含 M 款空力套件及 M 字樣車側銘牌，而 420i M Sport 採用 18 吋 M 空氣力學輪圈，430i M Sport 更升級 19 吋 M 輪圈，結合 M 煞車套件與 M 擾流尾翼，大幅強化 4 系列 Gran Coupé 四門跑車跑格視覺。

極致前衛 豪華融匯跑格靈魂

4 系列 Gran Coupé 四門跑車導入以駕駛者為導向概念所打造的 BMW 全數位虛擬座艙（12.3 虛擬數位儀錶搭配 10.25 吋中控觸控螢幕），結合具備直覺操作及豐富功能的 iDrive 7.0 使用者介面、iDrive 手寫觸控旋鈕、BMW 智能衛星導航系統、智慧  Comfort Access 免鑰匙系統、360 度環景輔助攝影、遠端 3D 監控、BMW 手機數位鑰匙、無線智慧型手機整合系統（支援 Apple CarPlay 與 Android Auto）以及直覺操作的 BMW 智慧語音助理 2.0。此外，BMW 更為 430i M Sport 導入可將豐富資訊投影至視線前方的車況抬頭顯示器，如車速、碰撞警示、速限、導航資訊等均能呈現，搭配 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，早先一步預先防護。

4 系列 Gran Coupé 四門跑車具備愜意舒適的五人乘坐豪華座艙，舉手觸及盡是 M 多功能真皮方向盤含換檔撥片、鋁質格紋飾板、Sensatec 透氣皮質的雙前座跑車座椅含電動調整與駕駛座記憶功能，430i M Sport 更追加電動玻璃天窗、Sensatec 皮質細緻包覆儀錶檯與具備 16 具揚聲器且最大總輸出達 464 瓦的 harmon/kardon 高傳真音響系統；此外，4 系列 Gran Coupé 四門跑車更能帶給使用者滿足各種生活型態的便利用車生活，透過 40/20/40 分離可傾倒後座椅背，最多能帶來高達 1,290 公升的充沛置物空間，結合具備寬闊行李廂開口的掀背式尾門設計，可依不同需求彈性運用。

熱情渴望 操駕樂趣和鳴協奏

BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車結合完美 50:50 車身配重、可對滿足多種駕馭路況的全新懸吊系統減震筒設計、引擎室及後軸增添的剛性強化拉桿結構，搭配較上一代分別加寬 50mm 與 29mm 的前、後輪距以及增添 46mm 的軸距，造就出更佳的動態駕馭演出。

全新 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車共導入 420i M Sport 及 430i M Sport 兩款車型，皆搭載 2.0 升 BMW TwinPower Turbo 直列四缸汽油引擎及 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱，具備雙渦流單渦輪增壓技術、高精準燃油缸內直噴、VALVETRONIC 汽門揚程可變和 Double-VANOS 雙可變汽門正時等技術，420i M Sport 具備 184 匹最大馬力與 300 牛頓米的最大扭力，0 到 100 km/h 僅需 7.9 秒；430i M Sport 則擁有 245 匹最大馬力與 400 牛頓米的最大扭力，0 到 100 km/h 僅需 6.2 秒即可完成。

全新 BMW 4 系列 Gran Coupé 線上攝影展: https://mybmw.tw/4GCExhibition

全新世代 BMW 4 系列 Gran Coupé 四門跑車車型價格表

車型

建議售價

BMW 420i M Sport

240萬

BMW 430i M Sport

289萬

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