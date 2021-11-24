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讓利刃更鋒利，Suzuki發表全新2022年式 Katana

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-11-24 17:25:20

Suzuki極具代表性的運動街車Katana，在2019年復出後，勾起許多資深車迷美好回憶，隨著米蘭車展展開，Suzuki也發表了全新2022年式Katana，讓這把利刃變得更加鋒利。

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全新2022年式Katana基於2021年推出的GSX-S1000為基礎，全面進化後，具有更強的動力與更先進的電控系統，同時也更新了外觀配色；2022年式Katana，在動力系統部分，換上全新的進、排氣凸輪軸、汽門彈簧、以及全新的進氣集氣箱與排氣系統，不僅符合Euro5法規，更可在11,000rpm時輸出152PS最大馬力，同時扭力輸出好球帶也教改款前更為寬廣，最大扭力產生轉速也提前至9,250 rpm。

除了動力升級，2022年式Katana導入電子油門與功能更完備的S.I.R.S智慧騎乘系統，其中的S.D.M.S動力模式選擇系統，提供A〈Active，活躍〉、B〈Basic，基礎〉、C〈Comfort，舒適〉三種模式。基本上三種模式動力輸出峰值都相同，但會透過動力輸出與循跡系統的設定，達到不同的動態特性，在A模式下，具備最敏銳、最具運動性之反應，B模式顧名思義，就是最基礎的設定，適合一般騎乘，C模式則會讓瞬間動力輸出較為緩和，適合對應濕滑環境騎乘。

此外，STCS循跡防滑控制系統也提供五種模式可選擇，並可完全關閉，以對應不同路況與騎士騎乘習慣需求。全新的離合器輔助系統，則可減輕在高轉速退檔時的頓挫感，並且提升換檔速度，同時還具備低轉速輔助功能，也就是起步自動補油機制，當騎士在起步放開離合器時，系統會適度提高引擎轉速以避免熄火，對於新手來說，是個貼心的設計。

新款 Katana同樣採用輕量化雙樑式鋁合金車架，以及源自 GSX-R 的後搖臂，並配有可調式KYB前叉與阻尼可調之後避震器，前煞車則配置Brembo單體雙活塞卡間搭配310mm碟盤，輪胎則是配置為GSX-S平台專屬開發的Dunlop SPORTMAX Roadsport2性能胎。

除了內在精進，新款Katana也換上全新配色，一為消藍光搭配金色前叉與輪圈，另一款為深灰色搭金色前叉與紅色輪圈，同時，LED儀錶新增夜間模式，採黑底橘字顯示，而日間模式則會是黑底白字。新款Katana發表後，會在2022年春天起在全球各市場陸續上市，台灣引進時間則有待台鈴工業公布了。

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