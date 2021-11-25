NOW早報／Lisa染疫！BLACKPINK全員PCR檢測　公司證實了

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YG娛樂於24日發出聲明表示：「Lisa確診了新冠肺炎，其他3名成員尚未被列為密集接觸者，目前已經讓3人接受了PCR檢測，正在等待結果出爐。」同時提到，會讓所有接觸過Lisa的相關人員進行檢測，並給予支援。
我國受邀參與美國「民主峰會」 外交部：鞏固民主獲肯定
美國總統拜登訂於本（110）年12月9日至10日主持「民主峰會」（Summit for Democracy）視訊會議，並已正式邀請台灣參加，將由行政院政務委員唐鳳，與我國駐美國代表蕭美琴大使一同代表我國政府與會。外交部方面也在昨（24）日下午發表聲明，表示感謝拜登總統邀請台灣參與民主峰會，唐鳳政委也將在會中向全球社會傳達台灣堅定捍衛民主的承諾，並分享台灣如何透過科技與數位民主強化政府治理。
外交部強調，我國受邀參加「民主峰會」是對台灣多年來努力推動民主及人權價值的肯定。我國政府為呼應美方對本屆峰會的倡議，已提出多項具體承諾項目，包括完成台灣首個「國家人權行動計畫」，持續在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下在印太地區推動民主及人權等議題，台美雙方更已於15日舉辦第三屆「印太民主治理諮商」會議。
外交部說，對於本次峰會的具體議程安排，美方正在規劃中，並與我國政府進行密切溝通，期待讓台灣的民主成果獲得應有的彰顯；外交部將持續與美方協調，適時對外說明成果。
外交部直言，拜登政府自今年1月上台後將民主列為優先政策議題，美國務卿布林肯（Antony Blinken）在3月出席聯邦眾議院外交委員會的聽證會時即承諾，將邀請台灣參加「民主峰會」。拜登總統更早在去年10月美國大選前以總統候選人身份投書美國的華文媒體世界日報，稱讚台灣是先進的民主政體。另外白宮國安會今年發布的「國家安全戰略暫行指南」報告，以及多位美國高層官員均曾多次公開重申肯定台灣的民主成就。
外交部表示，台灣致力於鞏固民主體制，表現亮眼，深獲國際社會肯定；我方樂願在此次「民主峰會」與各國分享台灣成功的民主故事。如今全球民主面臨威權主義等多重挑戰，台灣站在維護自由民主秩序及對抗威權的最前線，會持續提升國內人權與民主治理，並繼續與國內外公民社會團體，以及理念相近國家共同努力，守護區域與全球的民主與人權，發揮全球良善力量的應有角色。
今日天氣／氣溫稍回暖！東北部防大雨 入夜高山有可能下雪
中央氣象局預報，今（25）日東北風稍減弱，氣溫小小回升，不過各地早晚仍偏涼，受到南方雲系北移影響，台灣附近水氣較昨日更多，大台北、東部、東南部、南部地區及中部山區都有局部短暫雨的機會，其他地區也會出現零星短暫雨，尤其東北部有局部較大雨勢發生的可能。
溫度方面，今日西半部及東北部低溫落在15至18度，花東約19、20度，白天北部、東北及東部高溫有機會回升至22至24度，其他地區約26至29度，中南部日夜溫差較昨日減少一些。
第15輪疫苗預約結果出爐 共143.2萬人預約BNT！25日開打
第15期疫苗預約昨（24）日中午12點結束，共有179萬人預約，將在今日開始接種。而其中預約BNT的人最多。有143.2萬人。
指揮中心公布第15輪疫苗預約結果，BNT符合預約資格的有2,912,299人，而最終已完成預約人數為1,432,240人。AZ符合預約資格的有730,041人，而最終已完成預約人數為263,747人。莫德納符合預約資格的有804,885人，而最終已完成預約人數為95,581人。
指揮中心初步安排的BNT預約量能為140萬劑，但23日晚追加釋出9萬餘劑，而最終預約人數則為143.2萬人。陳時中也在記者會上解釋，可見量能是足夠的。而一開始會抓140萬，則是根據過往的經驗。
指揮中心提醒，18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽名之意願同意書。若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽屬意願同意書。
林志玲告大陸節目「討回1700萬」 天價通告費曝光
46歲「台灣第一名模」林志玲，4年前告大陸節目《極限挑戰》未支付酬勞400萬人民幣（約台幣1700萬元），纏訟4年二審判決出爐，林志玲勝訴，《極限挑戰》的製作公司元純文化傳播需支付林志玲400萬人民幣，因為這件官司，意外曝光林志玲上節目的天價酬勞。
林志玲上節目人美效果好，她在《極限挑戰》豁出去扮《流星花園》的杉菜，和孫紅雷版「道明寺」、羅志祥穿女裝扮的「朱碧石」爆笑互動，為節目增添許多話題，2017年她再度受邀參加第三季，錄了2期節目卻沒收到酬勞，林志玲所屬工作室「上海御葵影視文化」一狀告上法院，追討2期通告費400萬人民幣。
二審民事判決書提到，播放《極限挑戰》的東方衛視，早已發信通知元純公司，可支付林志玲酬勞400萬人民幣，但元純公司堅稱沒有收到東方衛視蓋章確認的通知書，故未支付，經查發現，東方衛視已確認履約，故判元純公司支付合約款項400萬人民幣。
水餃啥口味「最無法接受」？韭菜才奪第2 冠軍根本邪物
水餃不僅方便料理，口味多變又具有飽足感，因而深受不少人喜愛。不過，就有網友好奇詢問「摻了什麼餡的水餃不能接受？」其中韭菜竟只排第2，冠軍則被許多人狂喊「超不搭！」
一名網友於PTT八卦板上指出，自己不太能接受韭菜口味的水餃，「有些味道重的，刷完牙還是會有味道」，這也讓他好奇詢問「摻了什麼餡的水餃不能接受」。
問題一出，瞬間引發不少網友大喊韭菜，「韭菜有夠噁心的」、「韭菜味重的真的不能接受==有些爆臭」、「韭菜臭，玉米水餃超好吃」、「韭菜菜說第二，沒人敢說第一」、「韭菜，也最討厭附近的人點韭菜水餃，張開嘴巴都是那個味道，臭」。
但留言中「玉米」被最多人提及，直言「玉米，跟水餃真的超不搭」、「玉米，根本超傻搭配」、「玉米，嘔嘔嘔嘔嘔」、「玉米超噁」、「我就不懂水餃加玉米，披薩也加玉米是哪招」。
除了上述答案，亦有鄉民點名其他口味，「香椿我不行」、「高麗菜，什麼邪門歪道」、「咖哩，根本邪物」、「純香菜，一兩顆還好，一整盤都是味道很重」、「茴香菜，難吃死了」。（編輯：賴禹妡）