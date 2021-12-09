挑磁磚不只選美求高CP值　揭開MIT嚴選背後的安全密碼

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對此，國人往往認為市面上的裝潢都是先以美學為賣點，像是色調的搭配、如何構築質感鮮明的場域氣息，以及哪一款漂亮的磁磚點綴能讓空間更加分；更甚者是選用海外低廉的磁磚，先求有再求好。其實，磁磚不只是花色與價位的拉鋸賽，它更是守護居住安全，你我一輩子的事。
市面常見的劣質磁磚問題包括吸水率過高、硬度低，易熱脹冷縮、翹曲度過高，影響施工品質等。而民眾挑選磁磚就必須先注意來路不明的劣質進口貨，甚至有不肖廠商透過低價購買半成品，在第三地加工，充當歐洲貨進口賣到台灣。 品質不穩定的磁磚，輕者影響美觀，重者隨時可能會脫落甚至爆裂。進一步探究原因，許多沒有背溝倒勾設計的磁磚；如果再加上施工不確實，遇到熱漲冷縮就容易掉落引發災損。
台灣陶瓷公會指出，磚選 MIT不僅只是一份愛國情壞，背後更是有層層把關來因應海島型氣候、地震頻傳等外力因素。所以MIT廠商研發新產品時，也往往朝追求高穩定度的方向前進，更符合台灣的使用需求。為了經營商譽，確保出廠的品質，全國 97% 以上廠商自主送檢，其中數家廠商更以超越 CNS 的高標通過檢驗，品質穩定且優良。而買任何東西，消費者最在乎的不外乎是售後服務，只要有到貨磁磚的問題、施工工法諮詢、裝修紛爭請益等，一通電話就可以尋求 MIT 廠商協助處理，不怕成為裝修孤兒。
最後，台灣陶瓷公會提醒，消費者必須掌握裝修自主權，除了挑選花色，也要觀察平整度及確認產地來源，以及通過CNS國家標準、MIT微笑標章認證、環保標章或綠建材標章等之較能安心保障。
台北建材展資訊 12/9-12/12
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