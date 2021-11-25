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中國律師擬會美駐上海領事反映張展情況　遭攔阻

▲遭關押的中國公民記者張展因絕食而傳生命垂危。（圖／美聯社／達志影像）
▲遭關押的中國公民記者張展因絕食而傳生命垂危。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-25 12:47:29

（中央社台北25日電）遭關押的中國公民記者張展因絕食而傳生命垂危。據報導，湖南維權律師謝陽原定昨天約見美國駐上海總領事反映張展情況，卻遭當地警方攔截。此外，近期也有其他聲援張展的中國民眾被帶走。

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美國自由亞洲電台中文網報導，謝陽原定24日上午約見美國駐上海總領事，反映張展情況，23日晚間卻在上海高鐵站被攔下，幾小時後直接被送回湖南長沙。

他表示，警方警告他不要參與「圍觀」張展的案子，又說他造成警方的麻煩。

報導也提到，謝陽11月初原計劃搭機赴上海看望張展的母親，也被警方登門勸阻，健康碼更忽然「綠變紅」，讓他不能登機。

據報導，除了謝陽外，近期也有其他聲援張展的中國民眾遭到當局打壓。

報導表示，湖南長沙一名女大生20日在當地著名景點橘子洲頭毛澤東雕塑前舉牌聲援張展，紙牌上寫著「不再沉默，救救張展」的字句。

中國維權網站「民生觀察」引述知情人士表示，這名女大生事後被有關部門上門帶走約談，至今未有消息。

為此有海外華人在網上發起「釋放橘子洲頭女孩」的呼籲，並號召如果再沒有女學生的消息，就到當地中國大使館抗議。

現年38歲的張展曾是律師，她於2020年2月前往COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中心湖北省武漢市，報導當地情況，質疑當局危機處理不當。

她於2020年5月遭到關押，同年12月因「尋釁滋事」罪名被判處入獄4年。此後她展開絕食抗議，據報導身體狀況很差。

張展的家人近期持續向獄方申請保外就醫未果。而美國、歐盟、德國與聯合國人權事務高級專員辦事處及眾多非政府組織近期則相繼發聲聲援張展，呼籲中國無條件釋放她。（編輯：繆宗翰/沈朋達）1101125

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