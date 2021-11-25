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乾癬症狀多？背部不適易輕忽！醫：治療兼顧皮膚關節缺一不可

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-11-25 12:30:00



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起床就腰痠背痛？是使用過度還是乾癬性關節炎

現在上班族常常一坐就是一整天，回到家就開始全身痠痛，一開始不以為意，以為只是單純使用過度，沒想到隔天早上起床，竟然腰部僵硬、動彈不得，甚至痛到無法下床。要當心可能不只是單純疲勞、使用過度，可能是乾癬性關節炎正在作祟。嘉義基督教醫院內科部過敏免疫風濕科陳俊銘醫師表示，背痛雖然常見於年紀稍長的族群，不過若本身為乾癬病患，一旦背痛持續一段時間且沒有改善，甚至愈休息愈痛，合併早上起床背部僵硬，務必小心可能是乾癬性關節炎的中軸症狀。他曾收治一名個案，關節痛到只能像機器人走路，經問診後才發現先前頭皮已有乾癬斑塊，不過經治療後皮膚症狀改善也就不以為意。直到近年開始合併背痛，才發現疾病已進展成乾癬性關節炎合併中軸症狀。



這些部位出問題   更可能發生乾癬性關節炎？

陳俊銘醫師說明，當乾癬出現在頭皮、皮膚皺摺處（如腋下、手肘內側、膝蓋窩等）、指甲，以上部位一旦出現乾癬病徵，會有較高機會合併乾癬性關節炎發生。若沒有及早治療可能造成關節的嚴重損傷及變形，根據研究，未接受治療之病患兩年後有47%會導致關節沾黏、變形，甚至有2成病患可能因為關節破壞造成失能。



及早治療把握「336法則」   生物製劑兼顧皮膚、關節改善

傳統治療方式包含照光治療與口服藥物，照光治療的效果對頭皮及指甲的療效有限，口服藥物的副作用也較多，吃久可能會有肝、腎功能失調疑慮。隨著生物製劑發展，能有效改善皮膚、關節症狀。陳俊銘醫師曾收治一名年輕個案，乾癬已經發病數年，都未得到控制，甚至已合併乾癬性關節炎，造成行動不便、無法工作。所幸申請使用生物製劑治療後，皮膚、關節症狀大幅改善，現在生活品質與一般人無異。

陳俊銘醫師建議，民眾可依據「336防禦法則」進行自我評估，當頭皮、指甲、皺摺「3」皮膚出現異常；非運動傷害而關節出現僵、腫、痛「3」大警訊時，就應主動尋求專業醫療協助；把握黃金「6」個月的治療時機，預防及延緩不可逆的關節損傷。



以上衛教資訊由台灣諾華協助提供

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