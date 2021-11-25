天冷慎防跌倒骨折！醫教４招：防骨鬆飲食不能只喝牛奶。

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洪暐傑醫師表示，骨質疏鬆症在國內65歲以上年長者慢性疾病中排行前四名，是非常常見的疾病，而該族群也普遍多有其他慢性疾病，容易出現頭暈、無力等情況，並也常見有退化性關節疾病使得行動不便等問題，本就容易發生意外，再加上天冷更使前述發生機率提升，以及環境潮濕不易乾等因素，綜合了各項因素，恐提升冬季跌倒發生骨折的風險。
年長者冬季易跌倒，常見骨折處髖骨最嚴重！
洪暐傑醫師指出，民眾跌倒後最常骨折之處，包括了脊椎、腿部、雙手等處。跌倒時腿部容易受到撞擊近而斷裂，而脊椎塌陷出現在65歲以上骨鬆族群的比率約莫佔30%，手則因為跌倒時最先用以支撐的部位，一撐手腕、手臂便容易斷裂。
骨折當中容易發生也最嚴重的便是髖骨骨折，據統計，台灣發生髖骨骨折的機率是排行亞洲第一，髖骨一旦發生骨折，患者將有極高的機率久臥於床，長期無法活動的情況下，肌少症、免疫力下降、各項疾病便容易接二連三的發生，患者一年當中死亡率可達20%，和中風、心肌梗塞不相上下。即便倖存下來，也約有30%的患者將面臨失能問題，無法自己行走者則約佔40%，無法自行起床等基本生活功能者則有80%，對於患者、照護者都是非常龐大的負擔。
４招防範冬季跌倒骨折！醫：養骨飲食別只喝牛奶。
避免發生跌倒骨折，洪暐傑醫師建議，若有慢性疾病、退化性關節疾病者，自然是務必妥善控制病情、留意症狀，並且留意身體狀況及行動安全，避免跌倒受傷。平時也留意生活環境保持乾燥，特別是在冬季時更要注意，像是浴室地板就比較難乾，若有窗戶建議打開通風，或是可用電風扇、除濕機等除溼，以降低跌倒風險。
防範骨質疏鬆症，從營養攝取來看，除了補鈣，其他營養也得補足，因為鈣僅是有利於骨骼形成的營養，且吸收率有限，得透過維生素D協助吸收、維生素K幫忙填補、鎂留住鈣質，如此才能更有效的形成骨骼、增強骨密度。
鈣的攝取來源主要為牛奶等乳製品，建議每日可喝個1至2杯牛奶等或適度營養品進行攝取。維生素D則主要仰賴日曬轉換，建議提醒自己或家人，在陽光露臉、空氣品質佳的時候，就盡量出門曬個太陽，每周三次，每次約10~15分鐘，時間可選在10點至下午3點之間。至於維生素K和鎂則在各種綠色蔬菜上皆可同時攝取得到，如萵苣、韭菜、菠菜、高麗菜、青江菜等。若想要透過營養攝取來養骨，喝牛奶、多吃綠色蔬菜、曬太陽都很重要。
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