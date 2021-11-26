▲ 福斯商旅陸上頭等艙回歸！全新 Crafter 九人座客車 228.8 萬起上市

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向來有「陸上頭等艙」之稱的Crafter過去在國內市場一直是頂級九人座小巴與保姆車的頭號首選，也是同級市占率最高的車款，即使時隔多年，路上仍看到許多前代Crafter持續服役。為滿足台灣消費者需要，台灣福斯商旅積極爭取，宣布正式將全新Crafter 九人座客車導入台灣頂級大型商旅市場。
全新Crafter 九人座客車一上市就受到國際矚目，更擄獲全球各專業汽車媒體肯定。不僅摘下國際權威媒體PARKERS 「2021國際年度最佳大型商旅車 」頭銜、更獲得WHATCAR? 「年度最好開大型商旅車」 殊榮。兩大國際頭銜的加持，為全新Crafter九人座客車的實力背書。
同級最寬敞的座艙空間，輕鬆抬頭挺胸不委屈
與先前引進的 Crafter Van 最大不同，全新 Crafter 九人座客車改搭兩側大面積固定式車窗，為乘客帶來更多旅途中的風景。中軸平頂車型的車長 5,986mm、車寬 2,040mm、車高 2,355mm，搭配 3,640mm 軸距，可以創造長 3,201mm、寬 1,832mm、高1 ,726mm 的後艙空間。長軸高頂車型則是把尺寸放大到車長 6,836mm、車寬 2,040mm、車高 2,590mm 水準，軸距更加長到 4,490mm，能夠帶來長 4,051mm、寬 1,832mm、高 1,961mm 的後艙空間。縱觀所有 3.5 噸以下廂式客車，全新 Crafter 九人座客車擁有最寬敞、高挑的車室空間，即便身高一米九的成年男子在座艙中也能輕鬆行走。
後艙空間中，全新 Crafter 九人座客車無論是中軸平頂或長軸高頂，都配備「聰明變」鋁合金無段式滑軌地板，並且標配採用快拆設計及安全帶配備的 6 組單人獨立座椅，可依照不同需求自行調整座椅位置，為乘客提供舒適的乘坐空間。全新 Crafter 並標配後艙獨立空調以及出風口。
全新 Crafter 九人座客車駕駛艙上方更設計有車頂置物空間，讓駕駛以及前座乘客更方便收納隨身物品。
節能、性能全面兼顧，完美實現每一趟旅程
全新 Crafter 九人座客車搭載福斯集團 TDI 高效柴油渦輪增壓動力，中軸平頂車型以 140 匹馬力、34.7 公斤米扭力的2.0 TDI 柴油引擎作為動力來源，搭配 8 速 Tiptronic 手自排變速箱，與僅 6.8 米迴轉半徑。長軸高頂車型同樣以 2.0 TDI 柴油引擎作為動力心臟，馬力輸出提升至 177 匹水準，扭力同步強化為 41.8 公斤米，同樣搭配 8 速 Tiptronic 手自排變速箱。
用心守護全車每一位 VIP，安全不容妥協
全新 Crafter 九人座客車全面搭配頭燈彎道輔助照明、高亮度晝行燈、Crosswind Assist 側風穩定輔助、ESP 電子行車穩定、ABS 防鎖死煞車、EBD 電子煞車力道分配、EDL 電子防滑差速器、ASR 加速循跡控制、TCL 循跡防滑控制、HSA 斜坡起步輔助、駕駛疲勞警示、PDC 前後停車導引（聲音警示）等安全配備。再加上 MCB 二次碰撞預煞系統等，建立完整行車安全守護。
建議售價：
Crafter 中軸平頂九座客車：$228.8 萬
Crafter 長軸高頂九座客車：$253.8 萬