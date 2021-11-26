飛輪海合體惹回憶殺　解散10年後「獨缺炎亞倫」

前男子團體飛輪海至今已經解散10年，成員辰亦儒、汪東城將工作重心轉往對岸，也一起加盟張庭公司，而吳尊昨（25）日也帶著妻小，特地抽空與汪東城和辰亦儒聚餐，慶祝感恩節，讓不少七、八年級生青春回憶湧上心頭，而未現身的炎亞綸也備受關注。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-26 17:30:00
辰亦儒透過IG感性寫下：「相識16年的兄弟們，人生有你們真好，以前的我們一起打拚，現在和以後的我們一起努力一起鼓勵，感謝有你們。」只見他和汪東城、吳尊站在聖誕樹前合照，儘管3人都年過40，稚嫩的臉蛋、燦爛的笑容仍非常迷人，陽光大男孩魅力依舊不減，讓粉絲們的「回憶殺」排山倒海而來，不過也有網友因獨缺炎亞綸而感到可惜。
從吳尊在微博上曝光的聚餐照可以看到，老婆林麗瑩也難得亮相，同時寫下飛輪海解散多年，還能再次團聚的感觸：「生命裡有太多的奇蹟，永遠忘不了我們的口號，我有、我要、我可以，飛輪海GoGoGo，這精神激勵了我們那些年打拚的瘋狂日子，這難得的緣分、精采的旅程、粉絲們的用心，一切的一切，我們彼此最有感觸。」
吳尊在2011年退團後，在2013年就坦承早就結婚生子、已有家庭，不過事實上，辰亦儒早在飛輪海解散前，就曾多次在節目中爆料對方金屋藏嬌、有2個孩子等，只是當時粉絲都誤以為是玩笑，這也讓吳尊在爆出隱婚後，成為討論話題之一。