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Toyota導入Town Ace將對中華汽車帶來重衝擊！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-11-26 19:25:20

很長一段時間以來，台灣的國產商用車市場，幾乎就是中華汽車的天下，靠著Veryca與Dalica兩大長青車系，扛下中華汽車半壁江山，其中Veryca更是輕型商用車的完全霸主，但是這個局面在2021年11月可能將開始有所改變，因為Toyota導入了全新輕商用車Town Ace，就直指Veryca而來，而且Town Ace所帶來的威脅，可能不只是對單一車系的影響，甚至中華汽車都會面臨不小的衝擊！

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其實，中華汽車在輕型商用車市場的地位已經不需要太過贅述，以近三年、自2018年到2020年的年度銷售數字來看，Veryca車系分別賣出了14,349 輛15,456 輛16,367 輛，平均每個月可以賣超過1200輛，不僅是輕商用車王者，就算放在總體汽車市場中，也都是可以佔據年度總銷售榜前五名的佼佼者。

台灣輕商用車王者中華汽車Veryca，在縱橫市場多年後，將面臨史上最具威脅性的對手。
台灣輕商用車王者中華汽車Veryca，在縱橫市場多年後，將面臨史上最具威脅性的對手。
對應中華汽車部分，2020年，中華汽車含Mitsubishi品牌，總銷售量為49,017輛，Veryca就佔了約33%，2019年，總銷售量則為47,579輛，Veryca也占了約32%，因此Veryca對於中華汽車的重要性可見一斑。Veryca長期以來幾乎沒有感受到任何威脅，目前其他主要同級對手如Suzuki Carry與DFSK東風小康的穩發系列，兩者的銷量幾乎可以完全不用多提。

就在Veryca極近獨佔市場的情況下，消費者的可選擇性也相對極少，長期以來，消費者或多或少還是會期盼市場中能出現新的選擇，眾人盼了許久，終於等到Toyota導入Town Ace車系，多年以來幾乎遇不到夠對手的Veryca，這回一口氣就來了個具毀滅性的強勁挑戰者。

目前Town Ace產品線未如Veryca齊全，但Toyota強大的品牌形象，對台灣消費者有著有如信仰般的吸引力。
目前Town Ace產品線未如Veryca齊全，但Toyota強大的品牌形象，對台灣消費者有著有如信仰般的吸引力。
首先，先不就Veryca與Town Ace的產品面做比較，先從品牌形象談起，在品牌形象上，Toyota在台灣某些消費者心中幾乎快有如信仰般的存在，品牌形象無人能敵，絕佳的口碑，是大破長期使用Veryca車主們之習慣性與忠誠度的最強武器，Veryca長期建立的車主忠誠度，某種程度是因為市場的選擇性太少，只好一直使用Veryca，如今，品牌形象絕佳的Toyota推商車，誘使原車主變心的機率不小。

再來是商用車使用者在乎的售後服務部分，Toyota在全台的服務據點數量是數一數二的多與密，而Veryca則是僅交由中華汽車經銷商之一的匯豐汽車負責販售，並非所有中華汽車或Mitsubishi經銷商都有負責販售與提供售後服務，所以在服務據點的數量上，Toyota也略有優勢。

首先，先不就Veryca與Town Ace的產品面做比較，先從品牌形象談起，在品牌形象上，Toyota在台灣某些消費者心中幾乎快有如信仰般的存在，品牌形象無人能敵，絕佳的口碑，是大破長期使用Veryca車主們之習慣性與忠誠度的最強武器，Veryca長期建立的車主忠誠度，某種程度是因為市場的選擇性太少，只好一直使用Veryca，如今，品牌形象絕佳的Toyota推商車，誘使原車主變心的機率不小。

再來是商用車使用者在乎的售後服務部分，Toyota在全台的服務據點數量是數一數二的多與密，而Veryca則是僅交由中華汽車經銷商之一的匯豐汽車負責販售，並非所有中華汽車或Mitsubishi經銷商都有負責販售與提供售後服務，所以在服務據點的數量上，Toyota也略有優勢。

但就基本動力輸出、貨斗尺寸、載重能力等則都是Town Ace都略為勝出。
但就基本動力輸出、貨斗尺寸、載重能力等則都是Town Ace都略為勝出。
至於兩者在產品面上的差異，目前Town Ace第一波僅先推出貨車車型，廂車部分則會等到2022年，實際交車日也會是2022年，且車型佈局上未如Veryca車系豐富，尤其Veryca還有四輪傳動車型可選，而在數據面上，包括動力輸出、貨斗尺寸、載重能力等則都是Town Ace都略為勝出，不過依照目前的預接單價，Town Ace也略高於Veryca，但實際價差還是得等未來正式售價公布後才能得知。

Toyota在發表Town Ace後，喊出的年度販售目標為10,000輛，但依據經驗這將是相對保守的目標，也就是說在現有的輕型商用車市場，Town Ace就是想要搶個超過一半的佔有率，這對於Veryca與中華汽車的衝擊力相當大，即便Veryca並非完全沒有競爭力，匯豐汽車長期經營輕型商用車的經驗與人脈，也並非一夕間會被瓦解，只是Veryca只要被搶個超過5,000輛以上的銷量，對中華汽車而言，年銷量就會有約10%左右的影響，且與中華汽車合作的Mitsubishi原廠缺乏新車，目前多以舊世代車款硬撐下，要如何填補這空缺，是一個相當大的難題，而且這還是相對保守的推估，如果Town Ace侵蝕Veryca的銷量更大，以及其他品牌虎視眈眈，中華汽車可能就得面臨年度新車銷售前三甲保衛戰的問題了。

在台灣每年新車銷售佔有率約達30%的Toyota，在Town Ace投入輕型商用車市場後，可說是補上了一員強力戰將，接下來穩上30%應該不是難題，若再加上同集團的豪華品牌Lexus與商車品牌Hino，加總後於總市場佔有率將相當驚人。

Veryca在輕商用車市場的霸主地位將因Town Ace開始販售受到衝擊，中華汽車會如何對應相當值得日後持續觀察。
Veryca在輕商用車市場的霸主地位將因Town Ace開始販售受到衝擊，中華汽車會如何對應相當值得日後持續觀察。
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