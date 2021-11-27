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《獵魂者》尹啟相搏命演出　不用替身原因超專業

▲尹啟相在《獵魂者》動作戲不假替身。（圖／CATCHPLAY）
▲尹啟相在《獵魂者》動作戲不假替身。（圖／CATCHPLAY）

娛樂中心／綜合報導

2021-11-27 00:00:00

年度犯罪動作韓片《獵魂者》（Spiritwalker）即將於12月3日全台上映，以主角「每12小時換一個身體」的新奇設定和各種驚險動作場面吸引觀眾眼球，不僅在韓國衝出預售票第一名，24日在韓國上片亦登上首日票房冠軍。而韓星尹啟相一人分飾七角仍極具說服力的演技，以及全片從赤手空拳的攻擊、火爆槍擊到亡命追擊無所不包的搏命演出，更讓影迷大讚「這演出實在太狂了，令人看得目不轉睛」。

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釋出的《獵魂者》製作花絮中，可以看到尹啟相為了躲避追殺從2樓往下跳的精彩畫面，還有纏鬥到精疲力盡的長鏡頭打戲，他全都不假替身親自上陣，甚至開玩笑說：「拍電影怎麼可以這麼累？我真的差點要靈魂出竅了。」

▲尹啟相在片中一人分飾七角。（圖／CATCHPLAY）
▲尹啟相在片中一人分飾七角。（圖／CATCHPLAY）
在《獵魂者》中，尹啟相飾演一位每12小時靈魂就會進入一個新身體的失憶男子，為了找回原本的身體，他四處搜尋線索，卻引來地下組織追殺，隨著劇情越接近真相，動作場面也越激烈。而拍片時，每一次武術指導有疑慮想找替身演員時，尹啟相都會霸氣地說「我來！」演起戲來追求完美、毫不保留的態度令劇組都讚不絕口。

▲尹啟相為了戲好，親身演出動作戲。（圖／CATCHPLAY）
▲尹啟相為了戲好，親身演出動作戲。（圖／CATCHPLAY）
而尹啟相也解釋自己為何堅持不用替身的原因，他說：「這部片的動作戲非常重要，主角不知道自己是誰，他全靠本能反應去戰鬥，卻發現自己擁有高超的技巧，才隱約知道自己不是普通人。所以所有的動作都是帶有情緒的，替身也許能把動作做得更酷，但演員才能展現出角色真實且細微的情感。我其實沒有想要全包，只是盡力而為，如果我認為這場動作戲自己做得到，我就親自上陣，沒想到就這樣從頭到尾全被我演完了。」

電影《獵魂者》描述一名男子（尹啟相 飾）車禍後不僅失去記憶，甚至每隔12小時，靈魂就會移轉到另一人身上。在他拚命尋找「我是誰」的過程中，不但遭到地下組織追殺，更遇見一位自稱認識他的神祕女子（林知衍 飾）。疑點重重的記憶謎團、分秒必爭的獵殺行動，他能否找回自己的身體，並揭發不可告人的真相？（編輯：楊穎軒）

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