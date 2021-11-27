《獵魂者》尹啟相搏命演出　不用替身原因超專業

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在《獵魂者》中，尹啟相飾演一位每12小時靈魂就會進入一個新身體的失憶男子，為了找回原本的身體，他四處搜尋線索，卻引來地下組織追殺，隨著劇情越接近真相，動作場面也越激烈。而拍片時，每一次武術指導有疑慮想找替身演員時，尹啟相都會霸氣地說「我來！」演起戲來追求完美、毫不保留的態度令劇組都讚不絕口。
而尹啟相也解釋自己為何堅持不用替身的原因，他說：「這部片的動作戲非常重要，主角不知道自己是誰，他全靠本能反應去戰鬥，卻發現自己擁有高超的技巧，才隱約知道自己不是普通人。所以所有的動作都是帶有情緒的，替身也許能把動作做得更酷，但演員才能展現出角色真實且細微的情感。我其實沒有想要全包，只是盡力而為，如果我認為這場動作戲自己做得到，我就親自上陣，沒想到就這樣從頭到尾全被我演完了。」
電影《獵魂者》描述一名男子（尹啟相 飾）車禍後不僅失去記憶，甚至每隔12小時，靈魂就會移轉到另一人身上。在他拚命尋找「我是誰」的過程中，不但遭到地下組織追殺，更遇見一位自稱認識他的神祕女子（林知衍 飾）。疑點重重的記憶謎團、分秒必爭的獵殺行動，他能否找回自己的身體，並揭發不可告人的真相？（編輯：楊穎軒）