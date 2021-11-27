牙醫PK科技業選那個好？網揭「關鍵」一面倒：實在困難
數位浪潮襲捲之下，科技業的平均薪資和社會地位也水漲船高；而「醫、牙、藥」則一直以來都是長輩眼中「成功人生」的標誌。近日，就有一名網友發文詢問，由於過去的人生規劃，25歲了才決定轉換跑道，但未來碩士畢業時年齡已介28至30歲間，擔心銜接社會有困難，於是發文詢問網友的看法。
編輯中心/綜合報導
2021-11-27 16:11:20
該網友在PPT上發文，表示自己過去因身心問題、自行創業等等因素，直到25歲才轉換跑道，目前不需考慮車子和房子的問題。他在貼文中歸納出四條未來的路：第一，就讀科大電子相關產業碩士班，也是他目前的主要選擇；第二，明年去補習拚拚看四大電資所，29歲畢業；第三，直接重考醫牙藥；第四，他今年有申請上跑輪船二技，兩年後幾乎保證就業。
原PO對這四條路猶豫不決，詢問道「科技業的前輩們，哪條路CP值會比較高一點？」貼文一出，網友紛紛留言，表示支持原PO重考醫牙藥，「重考醫牙才是正途」、「牙醫穩穩做到老 鄉下開小診所只洗牙補牙不用看人臉色」、「當然是重考醫牙啊」、「如果可以，當然重考醫牙啊，只不過門檻有點高就是」。
不過，也有網友提醒「選第三條，不過建議你不要太高估自己，真的很會念早就考上了」、「你大學是頂大的嗎？如果不是，那也很難考上牙醫的」、「大環境都會變的，選你本身有興趣的行業CP值才高」、「把工程師和醫牙高壓生活考慮進去，撐不住就降低人生標準」、「醫牙沒這麼好考.....建議你再往其他三條路考慮看看」。（實習編輯：王思琴）