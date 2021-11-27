COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

牙醫PK科技業選那個好？網揭「關鍵」一面倒：實在困難

▲「醫、牙、藥」是長輩眼中「成功人士」的證明；而科技業則是近年崛起的「新貴族」，兩者都有其優勢之處。（圖／擷取自pexels）
▲「醫、牙、藥」是長輩眼中「成功人士」的證明；而科技業則是近年崛起的「新貴族」，兩者都有其優勢之處。（圖／擷取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-11-27 16:11:20

數位浪潮襲捲之下，科技業的平均薪資和社會地位也水漲船高；而「醫、牙、藥」則一直以來都是長輩眼中「成功人生」的標誌。近日，就有一名網友發文詢問，由於過去的人生規劃，25歲了才決定轉換跑道，但未來碩士畢業時年齡已介28至30歲間，擔心銜接社會有困難，於是發文詢問網友的看法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該網友在PPT上發文，表示自己過去因身心問題、自行創業等等因素，直到25歲才轉換跑道，目前不需考慮車子和房子的問題。他在貼文中歸納出四條未來的路：第一，就讀科大電子相關產業碩士班，也是他目前的主要選擇；第二，明年去補習拚拚看四大電資所，29歲畢業；第三，直接重考醫牙藥；第四，他今年有申請上跑輪船二技，兩年後幾乎保證就業。

▲網友在PTT中發文，表示對未來的路非常猶豫（圖／擷取自《PPT》）
▲網友在PTT中發文，表示對未來的路非常猶豫（圖／擷取自《PPT》）
原PO對這四條路猶豫不決，詢問道「科技業的前輩們，哪條路CP值會比較高一點？」貼文一出，網友紛紛留言，表示支持原PO重考醫牙藥，「重考醫牙才是正途」、「牙醫穩穩做到老 鄉下開小診所只洗牙補牙不用看人臉色」、「當然是重考醫牙啊」、「如果可以，當然重考醫牙啊，只不過門檻有點高就是」。

不過，也有網友提醒「選第三條，不過建議你不要太高估自己，真的很會念早就考上了」、「你大學是頂大的嗎？如果不是，那也很難考上牙醫的」、「大環境都會變的，選你本身有興趣的行業CP值才高」、「把工程師和醫牙高壓生活考慮進去，撐不住就降低人生標準」、「醫牙沒這麼好考.....建議你再往其他三條路考慮看看」。（實習編輯：王思琴）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
63.81%36.19%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
59.87%40.13%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
41.53%58.47%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
59.4%40.6%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀