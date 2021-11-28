豆腐一煎就破？內行曝「不敗神招」金黃酥脆：廚藝差也行
說到便宜又百變的家常食材，不可不提到「豆腐」，無論是用煎、煮、炒或炸的方式料理都相當美味，不過「豆腐」要煎得好，可不是一件簡單的事；對此，就有一名網友好奇「豆腐怎煎才又脆又美」，貼文一出，也有內行人分享「不敗神招」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-28 11:59:53
該名網友在PTT以「這盤煎豆腐要怎麼改進」為題發文，表示用不鏽鋼鍋煎豆腐好難，可能是因為他鍋不夠熱，「鍋稍微冒煙我才丟的，但還是沾鍋啦」。
原PO也附上自己煎豆腐的照片，從圖片可以看到好幾塊豆腐都碎裂，也沒有酥脆的外皮，因此，他也在文末表示「豆腐要煎得脆也好難，不過蒜頭好香好多顆，有煎豆腐高手嗎」？
貼文一出，內行紛紛分享自己煎豆腐的秘訣，「秘訣，熱鍋冷油」、「不要常翻，鍋子晃動豆腐能跟著動就能翻面」、「煎豆腐呀，火不能太大，油要夠多，不要急著翻面」、「油要多、不要常翻面、蒜頭最後加」、「豆腐表面要吸水，不鏽綱鍋要油多」、「鑄鐵鍋，油鍋熱轉 大火，等變脆皮就好」。
其中，也有不少人表示，若你是廚藝新手，還是推薦使用「不沾鍋」，「秘訣：不沾鍋」、「新手不要用不鏽鋼鍋，用了挫折感加倍，推薦不沾鍋，廚藝再差都可以煎得金黃酥脆」、「不沾鍋+1，樓上說的是對的（親身經歷）」。（編輯：郭佩蓉）