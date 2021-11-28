COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

豆腐一煎就破？內行曝「不敗神招」金黃酥脆：廚藝差也行

▲原PO好奇「豆腐怎煎才又脆又美」，貼文一出，也有內行人分享「不敗神招」，就連廚藝差的人也可以把豆腐煎得金黃酥脆。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO好奇「豆腐怎煎才又脆又美」，貼文一出，也有內行人分享「不敗神招」，就連廚藝差的人也可以把豆腐煎得金黃酥脆。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-28 11:59:53

說到便宜又百變的家常食材，不可不提到「豆腐」，無論是用煎、煮、炒或炸的方式料理都相當美味，不過「豆腐」要煎得好，可不是一件簡單的事；對此，就有一名網友好奇「豆腐怎煎才又脆又美」，貼文一出，也有內行人分享「不敗神招」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在PTT以「這盤煎豆腐要怎麼改進」為題發文，表示用不鏽鋼鍋煎豆腐好難，可能是因為他鍋不夠熱，「鍋稍微冒煙我才丟的，但還是沾鍋啦」。

原PO也附上自己煎豆腐的照片，從圖片可以看到好幾塊豆腐都碎裂，也沒有酥脆的外皮，因此，他也在文末表示「豆腐要煎得脆也好難，不過蒜頭好香好多顆，有煎豆腐高手嗎」？

▲原PO貼出自己煎得豆腐照。（圖／翻攝自PTT）
▲原PO貼出自己煎得豆腐照。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，內行紛紛分享自己煎豆腐的秘訣，「秘訣，熱鍋冷油」、「不要常翻，鍋子晃動豆腐能跟著動就能翻面」、「煎豆腐呀，火不能太大，油要夠多，不要急著翻面」、「油要多、不要常翻面、蒜頭最後加」、「豆腐表面要吸水，不鏽綱鍋要油多」、「鑄鐵鍋，油鍋熱轉 大火，等變脆皮就好」。

其中，也有不少人表示，若你是廚藝新手，還是推薦使用「不沾鍋」，「秘訣：不沾鍋」、「新手不要用不鏽鋼鍋，用了挫折感加倍，推薦不沾鍋，廚藝再差都可以煎得金黃酥脆」、「不沾鍋+1，樓上說的是對的（親身經歷）」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
62.95%37.05%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
59.2%40.8%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.51%59.49%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
58.29%41.71%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀