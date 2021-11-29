「孟婆客棧」元老全走　唐美雲：人生不需落他人口舌

《孟婆客棧》最新劇情講到唐美雲被外界散布流言，做出的決定與選擇導致客棧成員不諒解而離開，陷入客棧經營危機。唐美雲自認不論是在家庭還是工作，都曾有被誤解的時候，但她認為流言止於智者，自己的人生不需要落在別人口舌當中，「如果隨之起舞很多事情就不用做了。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-29 01:00:00
唐美雲在劇裡飾演客棧老闆「萬千帆」，如同每一位新官上任的長官們，遭遇員工一一挑戰，但她卻如同打怪般對症下藥，收服員工，值得每位老闆們借鏡。她説劇中老闆，與員工如家人一般相處，是收服員工最大魅力與關鍵之處，她直指家人們永遠要彼此信任，很多事情就可以迎刃而解，「老闆有他的難處，員工有他的想法，換位思考可以彼此體諒和同理心。」
如果要為《孟婆客棧》每個成員挑選關鍵字，蔡振南選擇「穎」，認為根芽雖嫩卻能破土移石；方馨笑喊雖成員們大家個性不同，平常愛抱怨，甚至因誤會而離開客棧，但客棧只要遇到困難，大家又很團結，因此「和」氣生財、以和為貴是成員們最關鍵的能量。
方宥心、許富凱不約而同選擇「真」，方宥心認為客棧每一位夥伴個性與做事都超級直接，每個人個性都不同，唯一的共同點就是，遵循自我個性風格表態，「『真』字有兩隻腳，每個人行動力超強，常常話一說完，直接起而行，只要夠真，不同個性也能團結一致。」許富凱也説：「『真』雖然不是真實，但呈現出來的是『真誠、認真』。」《孟婆客棧》每周日晚上8點公視台語台播出，中華電信MOD同日上架，民視無線台每周一至周五晚間6點26分播出。