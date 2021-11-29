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治療運動傷害不能拖！　自體軟骨修補系統打造新「膝」望

治療運動傷害不能拖！　自體軟骨修補系統打造新「膝」望
治療運動傷害不能拖！　自體軟骨修補系統打造新「膝」望

健康醫療網

2021-11-29 10:01:00

【健康醫療網／記者蔡誠報導】新冠肺炎疫情趨緩，各類型運動場館紛紛開放，民眾迫不及待要「動起來」，但要小心如果熱身不足、姿勢不良可能反造成膝關節傷害，進而導致行動不便，甚至需置換人工關節。雖然軟骨磨損程度不能逆轉，但近來隨著醫學科技進步，利用自體軟骨一次性修補關節的新技術出現，也為運動傷害患者帶來希望。

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隱忍膝關節疼痛而未治療　恐提早發生退化性關節炎

如何辨認自己是否已運動傷害？郵政醫院骨科主治醫師曾柏凱說，患者一般會出現明顯痛感，隨著傷害程度進展，可能發生膝蓋腫脹、積水等現象，導致腿部連伸直都有困難。

曾柏凱醫師提醒，若民眾發生運動傷害時沒有即時處理，或甚至繼續進行運動行為，都可能讓傷害情形更加惡化，導致活動能力下降，甚至在中年前就出現關節老化、退化現象。

膝關節最怕軟骨傷害　醫：因其再生能力接近零

常見的膝關節運動傷害包含副韌帶受傷，或更深層的十字韌帶損傷，臨床上也常遇到膝蓋內側半月軟骨的損傷破裂。但曾柏凱醫師強調，真正的膝關節運動傷害大魔王其實是「關節軟骨破壞」，因為該部位再生能力差，治療上易遇困難。

曾柏凱醫師說明，過去傳統手術方式是在軟骨缺損部位敲洞使骨髓流出，好讓裡面的幹細胞長出一層類似軟骨的組織，但該方式並無法於受傷部位長出與原始相同的正常軟骨。另一種手術為「馬賽克鑲嵌術」，取出病人本身使用率較少的膝軟骨和骨頭，種植到缺損部位，缺點是病人術後疼痛度較高，且恢復期較久。

一次性自體軟骨修補新問世　改善過往治療困境

近來新研發的一次性自體軟骨修補再生技術，以微創方式取出少量患者軟骨組織，軟骨經由特殊處理後，放於人體可吸收的載體內，再將載體植入患者損傷部位。

此新技術協助改善過去膝關節軟骨損傷治療上的瓶頸，曾柏凱醫師補充，因僅需患者少量組織即可進行，不會對自體軟骨及骨頭造成太大損失；第二，該手術可一次完成，所以患者可減少到院次數；再來，微創手術有傷口小、恢復快等特性，手術風險也相對低。

健康意識抬頭　運動同時也要注意安全

不論是健康意識的提升或是今年東京奧運期間民眾的熱血沸騰，都一再吹起台灣人民的運動風氣，曾柏凱醫師提醒，適量運動對身體有益，但同時民眾也應該要記得運動前熱身、確保運動姿勢正確及避免過度進行重複性運動，才能有效降低發生運動傷害的機率。



資料來源：健康醫療網 治療運動傷害不能拖！　自體軟骨修補系統打造新「膝」望

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