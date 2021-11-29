蕁麻疹怎麼辦？吃什麼都過敏？醫：恐怕另有原因，２招有助止癢！

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美麗信義皮膚科診所曾奕騰醫師表示，蕁麻疹為常見的一種過敏反應，在臨床表現上皮膚會出現邊界分明、搔癢的膨脹疹子，形狀大小不一，一般而言來得快、去得也快，約在數十分鐘、數小時間消失，也可能過沒多久又在同一個位置或不同位置出現。
蕁麻疹種類繁多，初步可略分成急性蕁麻疹和慢性蕁麻疹兩大類，較為常見的為急性蕁麻疹，兩者症狀一樣，主要以時間作為區分，６周內為急性蕁麻疹，若反覆發作超過６周便會合理懷疑為慢性蕁麻疹，需更多加觀察背後可能引起的風險因素，兩者的風險因子、治療方式有所不同。
為何會出現蕁麻疹？醫：急性、慢性差很多！
急性蕁麻疹成因：曾奕騰醫師表示，引起急性蕁麻疹的成因，主要包括４大因素，包括食物、藥物、感染、其他過敏原等。食物常見如海鮮、帶殼海鮮、鯖魚、芒果、奇異果、堅果、花生等。藥物則如部分抗生素藥物、止痛藥物，當中以NSAID較為常見。感染以病毒占多數，任何種類的病毒皆有可能，又以小朋友較為常見，如流感病毒、新冠病毒。其他如塵螨、貓毛、各類穢物等，皮膚碰觸到過敏原亦有可能出現蕁麻疹，不過因人而異，也因此有些過敏原也被歸類在「不明原因」，患者往往需仔細回想或記錄發作前可能食入或接觸的過敏原，釐清真正的原因。
以海鮮引起的蕁麻疹來說，一般而言吃下後便會發現，並可能在數十分鐘、數小時內反覆發作，病程通常在數天後漸改善，病人如有察覺便可避免，即便反覆發作也鮮少至６周，多數不超過兩星期。
慢性蕁麻疹成因：慢性蕁麻疹的成因，就沒有像急性蕁麻疹如此明確，以現有研究來看，多數原因不明，一部分與自體抗體有關，確切原因不易判斷，誘發惡化因素也相當廣泛，主要包括作息不正常、睡眠不足、工作或課業壓力較大、焦慮、季節交替等，需多留意並加以避免。這也就是為什麼許多人納悶，為什麼吃這個也出現蕁麻疹，吃那個也蕁麻疹，其實真正的問題很有可能就是慢性蕁麻疹。
如何治療蕁麻疹？醫：急性、慢性各不同！
急性蕁麻疹治療：曾奕騰醫師指出，慢性與急性蕁麻疹因成因不同，治療重點自然也會有所不同。急性蕁麻疹一般會以口服抗組織胺藥物治療為主，如遇嚴重、甚至引起眼皮、嘴唇腫起來、呼吸道阻塞等血管性水腫，則會使用口服或注射類固醇，或是注射腎上腺素等，讓急性水腫消退，通常病程在數天即可獲得緩解。
慢性蕁麻疹治療：慢性蕁麻疹通常症狀不會像急性那麼猛烈，多數是間歇且反覆發作，常持續數月甚至數年，因此如同控制三高等慢性病一般，需要長期規律治療，通常第一線治療一樣以口服抗組織胺以改善當前情況，若效果不佳，第二線則會考慮使用免疫抑制劑、生物製劑。雖然需長期治療，但通常不是一輩子，用藥治療期因人而異，平均約為２年，較易控制的可能半年內有機會緩解，但亦有10年才獲得控制的案例，患者須注意如與前述所提到的生活、作息、壓力等惡化因子，如控制三高一樣，若風險因素控制不佳，自然不利於疾病治療。
蕁麻疹當下怎麼辦？醫：冰敷可緩解癢感。
蕁麻疹發作搔癢難耐，民眾多會想辦法改善當前症狀。對此曾奕騰醫師提醒，除了盡量不用手抓以外，也不可用熱水沖燙，熱水沖燙當下雖因受到熱水刺激搔癢感覺可能獲得改善，但容易引起使血管擴張造，使得蕁麻疹更加嚴重。藥物方面也建議避免自行購買使用，特別是類固醇藥物，雖然抗組織胺藥物在遵循指引相對安全，但不論何種疾病都建議先尋求醫師協助為佳。
建議蕁麻疹發作但沒有口服藥物時，可用冰敷、冰涼且不具刺激性的家用外用藥物，雖然不具治療效果，但可以暫時緩解癢感，冰敷可幫助收縮血管可改善部分症狀。不過仍需注意少見的「冷蕁麻疹」不可使用冰敷，建議就醫檢查治療。
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