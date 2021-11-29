柯文哲徵「美學辦公室執行長」 藍營青年：人選恐已內定
台北市長柯文哲昨（28）日在臉書上PO文徵才，希望能徵得一名「美學專案辦公室執行長」。不過由於柯文哲的任期僅剩下一年左右的時間，此時大動作徵才「象徵意義大於實質意義」。對此國民黨前青年團長田方倫就批評，相關人選恐怕早已內定好，更是柯文哲籌組「總統競選團隊」的起手式，好名正言順寄生市府，為台灣民眾黨眷養自己人。
記者丁上程／台北報導
2021-11-29 11:07:33
田方倫表示，柯文哲的七年執政其實並不光榮，2014年柯文哲當選，從行動派出所、五大弊案、台北表演藝術中心、廉政委員會、重陽敬老金、參與式預算等等，看到的是荒腔走板、虎頭蛇尾，讓民眾罵聲連連，最後得要一一改回原狀。
田方倫強調，柯文哲在任期剩下不到一年的時間內，還在臉書上貼文徵求美學專案辦公室執行長，「我簡直是看傻了眼。只剩一年在搞這個，騙騙文青、騙騙鋼鐵四啪仔可以，但拿來騙台北市民，真的不行。」田方倫直言，僅剩一年任期的台北市長，只有兩件事是認真的，一是編預算買單，二是制定法令。
身兼議員辦公室主任的田方倫也說明，現階段議會已經在審核柯文哲任期內最後一年的總預算，即使真的徵求到執行長，也沒辦法給予預算上的任何意見與方向。即使到了明年度預算編列時，也是由新的市長走馬上任，這個位子也是要換人做，最終恐怕什麼事情都做不到。
田方倫分析，執行長的人選恐怕早就已經內定好，真正的目標在於為柯文哲2024年總統大選培育人才。「出來演一齣戲，呼嚨台北市民一下、讓文青四啪仔高潮一下，接著就讓內定人選風光上任，緊接著就是組建柯文哲選總統團隊，大剌剌的寄身市府。」田方倫說，若民眾黨的相關人士還有良知，更應該諫言柯文哲立刻停止這樣的行為。