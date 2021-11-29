最萌反派攻陷台北華山 世界巡展《神偷奶爸大視界》來了
前陣子在速食店排隊搶購的超萌小小兵置物籃你有搶到嗎？沒搶到的朋友別難過，因為又吵又可愛的小小兵來了！在各城市人氣爆棚的小小兵終於要在2022年1月登陸台北，不僅還原電影經典場景及設置互動情境區外，更加入新電影《小小兵2 -格魯的崛起》全新角色「拖拖」的展覽內容及周邊商品，商售區還有小小兵café等大家一起來玩。
生活中心/綜合報導
2021-11-29 18:00:00
總愛跟在大壞蛋身邊的小小兵特展《神偷奶爸大視界》已經在深圳、首爾、上海及濟州島等地巡迴，造成粉絲粉熱烈迴響。而《神偷奶爸大視界》除了宣布台灣站即將在明年１月開跑，更在11/29~12/12正式開賣早鳥票（票價:200元）。不論你是小小兵的粉絲、還是期待新電影的影迷，趕快把握機會來展區中與角色近距離互動，重新回味小小兵的BANANA式療癒魅力！
《神偷奶爸大視界》特展中，可以看到電影中經典場景的美術設計原稿，讓觀眾有機會一窺電影背後的創作秘辛及角色初始設定。緊接著跟隨小小兵們的腳步，一起揭開格魯的秘密實驗室，不僅有1：1等身大的格魯與格魯車展示，更可以看見隨處搗蛋的小小兵正在大鬧實驗室，邀請粉絲一起加入惡作劇的行列！
離開神秘的實驗室，映入眼簾的是充滿童趣且溫馨的房間，滿版的彩繪牆能隨心所欲替圖案填上喜愛的顏色，與朋友們一起完成獨一無二的創作。而小女孩Agnes最珍愛的獨角獸也巨大化現身，成為富有滿滿少女心的熱門打卡景點。另外，電影中的指標性反派也齊聚一堂，包括維克多、史嘉蕾殺很大等人，在這裡可以挑戰電影裡的重重關卡打擊壞蛋，留下勝利的合影紀念！
你了解每一個時期的小小兵嗎？在《神偷奶爸大視界》展區中，我們將帶你從史前時代的小小兵開始認識起！另外還有超有趣的互動遊戲，揪著朋友一起來比拚看看誰能替小小兵蒐集到最多香蕉! 一起BANANANANANA~
《神偷奶爸大視界》將於2022年1月7日至4月4日於華山文創園區東2CD館展出，豐富的場景主題與多元的互動體驗，喜愛小小兵的粉絲趕緊手刀訂票，排進明年必去行程清單中吧！
2021/11/29-2021/12/12 #早鳥票 200元
2021/12/13-2022/01/06 #預售雙人票 499元
售票通路：ibon售票系統、全網FamiPort、博客來售票網、UDN售票網、Gomaji、KLOOK、KKDAY、trip.com、野獸國LINE 禮物平台
【神偷奶爸大視界】
日期│2022/1/7-4/4
地點│華山東2C&2D區
時間│週一至週日 10:00-18:00