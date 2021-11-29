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外籍移工10年增26萬人！3K產業人數激增125%幅度最高

▲台灣自11月11日起重新開放移工入境，但過去這段期間以來移工禁令讓台灣各產業缺工情形嚴重，也凸顯出移工對台灣產業的重要性。（示意圖／shutterstock）
▲台灣自11月11日起重新開放移工入境，但過去這段期間以來移工禁令讓台灣各產業缺工情形嚴重，也凸顯出移工對台灣產業的重要性。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-11-29 18:07:37｜2021-11-29 18:08:03

《四方報》報導，台灣自11月11日起重新開放移工入境，但過去這段期間以來移工禁令讓台灣各產業缺工情形嚴重，也凸顯出移工對台灣產業的重要性。外籍移工在這10年來人數激增近26萬，其中又以台灣人不願意從事的3k產業（骯髒、危險、辛苦）增幅最大，也導致移工職災千人率比本勞高出一倍。

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根據勞動部統計，截至今（110）年10月，我國外籍移工總數約68萬，其中產業移工44.9萬人、社福移工23萬人；若以國籍來看，印尼為移工最大來源國，佔35.36%、其次為越南35.05%、菲律賓則佔21.17%、泰國則為8.42%。比較100年同月，移工總數約42萬人，產業移工22.4萬人、社福移工19.6萬人，可見過去10年來，移工人數成長約26萬人，產業移工增加約22.5萬人、社福增加約3.4萬人，移工來源國佔比則仍以印尼、越南為最大宗。

若以分佈城市來看，移工人數最多的城市為桃園市，從100年7萬3884人增加至110年11萬3903人；其次則為新北市和台中市，新北市從6萬636人增至8萬9719人；台中則從5萬8028人增至10萬2076人，人數在105年超越新北成移工第二大城。

不過，細究產業別可發現，3k產業為產業移工中人數增加最多的產業，從100年的13萬7775人增加至110年的31萬481人，增加17.2萬人，成長125%，數量相當驚人。

根據勞動部去年統計，台灣3k產業粗估58,000家，年產值約計2兆9千億餘元，大多屬中小企業，因其製程或作業性質特殊，諸如鑄造、表面處理、印染整理等，工作環境多存在高溫、高噪音及高污染等危害因素，國人多不願屈就，形成產業面臨長期缺工、人才斷層及年齡老化等問題，因此也就成為移工需求相當高的產業類別。不過，移工從事危險的3k產業，也導致其職災千人率遠高於國人，處境亟待改善。

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