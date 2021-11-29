自律神經失調怎麼辦？醫教６招改善，留意有無疾病可能！

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什麼是自律神經？是做什麼用的？
王德生醫師表示，自律神經是人體中的神經群共有的稱號，自我調節著身體各項運作，最常聽到的就是「交感神經」和「副交感神經」，兩者主要功能相反，交感神經興奮時，會讓會心跳、呼吸、肌肉張力等身體運作活化，副交感神經則讓身體進入放鬆。兩者互相平衡並調節，讓身體處於最佳狀態，當身體因為受到風險因素影響，便可能失衡，形成自律神經失調，身體也會出現一系列的異狀。
自律神經失調影響廣，身體、心理皆可能出問題！
王德生醫師指出，當身體出現自律神經失調，生理、心理皆可能受到影響，心理層面如憂鬱、焦慮、躁鬱等各種情緒障礙，身體則影響不僅器官，如失眠、胸悶、易喘、疲倦、眩暈、耳鳴、胃痛、便秘、腹瀉、頻尿等皆有可能，影響層面非常廣泛。也因為各疾病皆有可能出現相關症狀，因此診斷時通常會較為謹慎的先評估是否有相關疾病風險存在。
為何會自律神經失調？醫指常見４因素。
王德生醫師說明，引起自律神經失調的風險，最常見為情緒波動過大、生活壓力繁重等所引起，不過其他疾病也有可能間接影響，例如癌症所帶來的情緒壓力、新冠肺炎帶來的生活壓力等。而情緒壓力除了外在影響，也包含了人格特質或是心理疾病，例如完美主義者、強迫人格，或憂鬱症、焦慮症等。
值得注意的是，壓力一般認為是一種心理狀態，但其實身體也會有，在預防醫學上可透過檢測了解，許多民眾往往會忽略或沒發現身體的壓力，進而也影響心理。最明顯的例子如工作狂，往往認為自己身體扛的住，心理狀態也處於極佳狀態，但日久便身體便可能撐不下去，進而出現情緒障礙等問題，甚至往往突然之間就倒下。
６招改善自律神經失調，醫：留意有無疾病可能！
確認疾病：
王德生醫師表示，民眾會發現自律神經失調，一般而言是已發現身體不對勁，前往檢查才得知。換言之，若身體出現異常，懷疑自己可能有自律神經失調的民眾，一樣建議先前往該科別的醫療院所診斷，如胃痛前往腸胃科，先確認是否有疾病存在，以避免誤認為是自律神經失調，反倒錯過了真正疾病的黃金治療期，甚至引起更大的問題。若經檢查找不出原因，便可合理懷疑是否有自律神經失調的可能，可前往預防醫學診所、身心科、家醫科等尋求醫師協助，並抽絲剝繭從生活改善。
王德生醫師也提醒，從一般民眾常見習慣來看，許多人身體有問題多會再觀察一陣子，建議不論是甚麼樣的情況，若身體出現以往不曾有過的異常症狀，最多就觀察兩周，兩周未改善就建議盡早檢查為佳。
對症治療：
治療自律神經失調，主要會先以改善當前症狀，以及讓患者情緒放鬆的藥物治療為主，進階的治療也包括了芳療、睡眠治療、經顱磁刺激術等。
沉澱紓壓、飲食改善：
改善方面，最重要的關鍵往往還是壓力和情緒，除了可以透過香蕉、蕃茄、燕麥、牛奶、堅果等飲食幫助色胺酸分泌，藉此舒緩情緒，也可透過冥想等方式讓心情沉澱改善。而運動、腹式呼吸等，雖然因為未必能解除或沉澱當前的壓力，但也有助於放鬆，或許多少也會有所幫助，也是個可以嘗試的選擇。
改善壓力：
與此同時，也試著了解身邊是否正經歷何種壓力，或是生活是否有突然加入的改變等，例如升遷、換工作，這情緒狀態能否解除。一般而言在壓力解決後，自律神經失調也會逐漸改善。王德生醫師表示，診間自律神經失調患者，就不乏大公司企業主管，當案子過了，情況便也獲得改善。
後續觀察：
自律神經失調有時未必會隨著壓力退去而解除，有時也會有經幾個月才逐漸改善，推測可能原本的壓力已經對生活造成影響，而這份影響在壓力解除後還依舊存在，因此持續影響。另外，也有可能在自律神經失調的狀態下，已經有其他疾病出現，又或是已經間接引起了其他疾病，因此患者正感受到的未必是自律神經失調，而是真正的疾病本身。若自律神經失調並未隨著壓力解除，都需留意這兩種情況。