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胸悶、心悸　是疫苗造成還是運動過度？

胸悶、心悸　是疫苗造成還是運動過度？
胸悶、心悸　是疫苗造成還是運動過度？

每日健康-每日都做得到的健康

2021-11-29 23:00:46

健康醫療網／記者曾正豪報導

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疫情悶壞了，在家關了幾個月，好不容易打完疫苗盼到了健身房開放，30歲的白領黃先生開始回到健身房開始接受肌力與有氧訓練，每周末跑健身房兩天，想練出漂亮的胸肌和鯊魚線。但卻在鍛鍊幾周後，開始發現自己會胸悶，跑沒幾下就開始喘，後背伴隨有疼痛的問題，不只上班時開始發作，鍛鍊後更會加劇。不堪其擾的黃先生還以為是打疫苗的副作用，去醫院檢查並無任何異狀，接著決定來接受尋求中醫的協助。中醫師認為因為肌肉長期的休息，突然開始運動，熱身不足，也沒有足夠的拉筋導致勞損，胸悶，心悸原來是「膏肓痛」搞的鬼，許多勞力工作者、家庭主婦、上班族等族群，因為經常重覆使用相同部位的肌肉，或是因坐姿不良、時常用脖子夾電話、長時間使用電腦，使肩膀長期處於緊繃的狀態，導致上背部肌筋膜發炎、疼痛，常會有膏肓痛的困擾。

▲周末健身族平時不運動，一運動起來就衝過頭鍛鍊過度，讓肌肉沒有得到充分的休息和放鬆，對骨架的排列有不好的影響。而且在過度鍛鍊的過程中，容易讓脊椎的一些小面關節發炎腫脹，進而導致疼痛和不適。

背部肩頰骨內側膏肓痛　手部動作頻繁容易受傷

一談到「膏肓痛」，許多人會聯想到「病入膏肓」的病重難癒之症，但「膏肓痛」其名的來源，是因為疼痛處剛好位於中醫膀胱經穴道的「膏肓穴」附近，因而稱為「膏肓痛」。膏肓穴大約是在背部第4、5根肋骨之間的肩胛骨內側，由於這個部位缺乏強而有力的肌腱支撐固定，肌肉容易磨損受傷。

中醫師涂育維指出，誘發膏肓痛的原因常跟「手」有關，當雙手持續用力或操作頻繁時，長期下來容易導致大小菱形肌過度收縮，使肌筋膜發炎、疼痛。

膏肓痛的患者通常會出現漸進式的疼痛，剛開始會因為肩膀過度緊繃或聳起，造成肩頸僵硬不適。接著附著在肩胛骨附近的肌肉，尤其是肩胛骨內側（靠近脊椎側）的肌肉會開始出現疼痛，甚至觸摸時還會出現條索狀的結節。若緊繃的肌肉遲遲未獲舒緩，疼痛會延伸至胸前，而且胸口的疼痛感將更甚於後背，出現胸悶、胸痛等類似心臟病的狀況。

運動、鍛鍊過度易發炎　針灸用藥、筋膜結構調整

周末健身族平時不運動，一運動起來就衝過頭鍛鍊過度，讓肌肉沒有得到充分的休息和放鬆，對骨架的排列有不好的影響。而且在過度鍛鍊的過程中，容易讓脊椎的一些小面關節發炎腫脹，進而導致疼痛和不適。涂育維醫師分享，在中醫治療上，除了針灸用藥調整肌肉氣血外，最好還要透過手法調理結構，將錯位筋膜和骨架排列還原到正確的位置。

黃帝內經提到：「骨正筋柔，氣血以流。」當筋膜和骨架結構來到一個比較好的位置和狀態時，身體的氣血循環自然會有所成長。黃先生在經過中醫調理後和姿勢調整後，胸悶和膏肓痛終於不再發作，訓練後肌肉痠痛恢復的速度也加快。除此之外，他還意外發現治療後訓練的效果反而比以往更好，動作變得更穩定，也比較不會用錯誤的肌肉代償，在肌力方面和肌耐力也突破了一個瓶頸。

涂育維表示，要緩解初期的膏肓痛，必需維持良好的血液循環，因此熱敷、按摩兩手臂及肩胛附近的肌肉、充分的休息，再配合簡易的伸展操，讓肌肉放鬆，能適度緩解疼痛。此外，增進全身循環的有氧運動，也可達到改善循環、放鬆與紓解壓力的效果。

【伸展運動】

預備動作：配合深呼吸，吸氣時猶如頭頂有一條直線拉直脊椎，吐氣時肌肉放鬆，調回正確姿勢。

動作1：將原來伸長的脖子收下巴拉回，再配合緩慢的輕輕點頭動作，可穩定頸椎周圍肌群，舒緩頸椎關節不適感。

動作2：若肩頸已有微痠的疲勞感，可做用力聳肩動作後再放鬆，此時可讓僵硬的肩頸肌肉鬆弛。

資料來源：
健康醫療網
健康醫療網
 healthnews.com.tw

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