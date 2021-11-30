COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

Volvo XC90大改款除了有純電與油電雙規格，還有性能更強悍的Polestar版本!

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-11-30 08:55:20

Volvo去年6月舉辦了一場「Volvo Cars Tech Moment」線上發表會，除了說明品牌的未來計畫還展示了一款名為Concept Recharge的電動概念車，這部概念車定位在中大型SUV級距，當時外界皆認為這是純電版XC90的量產前預告，過了一年後消息也越趨明朗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
XC90的後繼車款將採用集團新的SPA2平台打造，其設計將不會離Concept Recharge概念車太遠，不過外觀輪廓會轉趨保守不會像概念車般過於前衛，更令人興奮的是旅行車般的尾部造型將被保留以在同級市場上保有更多差異性，其設計總監Robin Page表示大改款XC90將會是款全新級距車型，未來高底盤旅行車如V60、V90這類的產品將被不再被細分，有可能被新形態的類旅行車SUV車型所取代。

Volvo Concept Recharge 概念車
Volvo Concept Recharge 概念車
車艙部分在概念車上的4張獨立座椅將被換成更為實用的7人座設定，不過北歐的極簡風格內飾仍會被保留，並採用許多環保可回收材料製作以凸顯產品的環保訴求，而新一代XC90會有純電版與Hybrid兩種規格，車艙布局也會因車型有所不同，尤其前者在少了內燃機與傳動軸等機械結構下將擁有更寬闊的空間表現；另外在動力部分四輪傳動系統渴望為標配項目，純電版本則提供標準版與增程版兩種選項，後者的最高行駛里程可達500公里，除此之外Volvo還預告還有性能更強悍的Polestar 3車型推出，外觀上將與Concept Recharge更類似同時只有雙排座設定，不過確切答案要等到2022年下半季才會越趨明朗。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
54.47%45.53%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
51.62%48.38%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.41%59.59%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
52.93%47.07%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀