Volvo XC90大改款除了有純電與油電雙規格，還有性能更強悍的Polestar版本!

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XC90的後繼車款將採用集團新的SPA2平台打造，其設計將不會離Concept Recharge概念車太遠，不過外觀輪廓會轉趨保守不會像概念車般過於前衛，更令人興奮的是旅行車般的尾部造型將被保留以在同級市場上保有更多差異性，其設計總監Robin Page表示大改款XC90將會是款全新級距車型，未來高底盤旅行車如V60、V90這類的產品將被不再被細分，有可能被新形態的類旅行車SUV車型所取代。
車艙部分在概念車上的4張獨立座椅將被換成更為實用的7人座設定，不過北歐的極簡風格內飾仍會被保留，並採用許多環保可回收材料製作以凸顯產品的環保訴求，而新一代XC90會有純電版與Hybrid兩種規格，車艙布局也會因車型有所不同，尤其前者在少了內燃機與傳動軸等機械結構下將擁有更寬闊的空間表現；另外在動力部分四輪傳動系統渴望為標配項目，純電版本則提供標準版與增程版兩種選項，後者的最高行駛里程可達500公里，除此之外Volvo還預告還有性能更強悍的Polestar 3車型推出，外觀上將與Concept Recharge更類似同時只有雙排座設定，不過確切答案要等到2022年下半季才會越趨明朗。