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安麗追夢計畫邁入第9年　用您的一指點夢成真

▲安麗希望工場慈善基金會藉由「小夢想 ．大志氣」追夢計畫，８年來幫助超過3,000多位青年兒少勇敢追夢。（圖／安麗希望工場慈善基金會）
▲安麗希望工場慈善基金會藉由「小夢想 ．大志氣」追夢計畫，８年來幫助超過3,000多位青年兒少勇敢追夢。（圖／安麗希望工場慈善基金會）

生活中心/綜合報導

2021-11-30 14:00:00｜2021-11-30 14:28:48

安麗希望工場慈善基金會「小夢想．大志氣」追夢計畫，日前產出2021十組決賽入選團隊，線上投票亦已熾烈展開。安麗舉辦追夢計畫徵選的目的，在於鼓勵有夢想但是資源缺乏的青年兒少勇敢追夢。８年來已贊助46個計畫，幫助超過3,400位孩子以及青年在不同領域實踐夢想！基金會董事長林彥秀表示，她期待也深信這些受獎者能透過具體實踐的過程，發掘自己的潛能，培養能力、翻轉未來，進而回饋社會，成為手心向下的人。

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來自各界的評審團　打造公正客觀的評選環境

為了讓所有的提案夢想都能以客觀多元的角度被評選，基金會每年廣邀來自不同領域的菁英領袖組織評審團，今年有來自媒體、教育、社福及音樂界的代表，包括台大教授馮燕和葉丙成、致力於翻轉和創新教育王政忠及嚴天浩，以及來自傳播影藝界的李大華、何景揚等，他們都以實際行動，力挺有夢想、肯努力的孩子們。

決選10強各個精彩！他們的夢想由你守護

今年投稿追夢計畫的案件超過240件，創下歷年來最高紀錄！從提案中脫穎而出的10組決選團隊各有特色，從幫助弱勢重建自信、專業職能養成、賽車和球類運動，到社區再造、地方創生，乃至於減塑和再生能源應用等，他們藉由創新及關懷，讓夢想不但精彩且別具意義。

這些進入決選的團體，有的是藉由嘗試與突破，積極開創不一樣的未來，比如清大賽車工廠和來自嘉陽高中的氫淨飛翔計畫；有的以溫暖與堅定，幫助迷失或弱勢的兒少，重新翻轉人生，像是逆風劇團及勵馨基金會的家暴兒中繼站服務計畫；有些孩子們努力開創機會，用實作手創、培力訓練打造偏鄉和自身的未來，其中有臺灣木想傢人才培育協會、台灣基層運動培育協會、台灣三星製造未來假日學校促進會以及花蓮海星高中卡巴迪隊長期投入。也有單位運用科技和數位工具，來推動社會進步，實現共好。如uCup永續平台以及由一群志道合的好友所創建的MentorList導生平台。

為了給所有團體最大的鼓勵，安麗希望工場慈善基金會除了提供前5強團隊每隊最高達150萬的追夢基金外，也持續加碼100萬經費，讓六到十名也能各獲得20萬元追夢鼓勵金。林彥秀表示， 基金會希望透過最實質的行動，幫助決選團體能朝自己的夢想邁開穩妥踏實的步伐。

人因夢想而偉大、夢想因人而實現！尋夢過程需要您的支持，邀請您每天投票，以行動力挺孩子們的夢想。投票將於12月8日（三）下午3點截止！主辦單位將整合評審團面試成績(60%)，以及網路投票的結果(40%)，於12月9日傍晚公布2021的追夢得主。快點動動指頭，成為孩子們前進夢想的有力推手！



投票連結：
https://amway.bhuntr.com/tw/dreammaker2021/vote/151197/151207/11387/?sorting=newest

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