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為此，臺大醫院急診醫學部臨床教授李建璋發起全球國際合作研究，結合11個國家32個頂尖研究團隊的原始研究資料，利用數種統合分析方法證實當今全球普遍使用的0/3小時心肌梗塞診斷流程，有較高的心肌梗塞誤診率，正確性不如新發展的0/1或是0/2小時加速診斷流程。
診斷流程 關乎效率、病患安全
過去學界普遍認為不同時間的診斷流程只是效率的問題，但是這個研究證實不同時間長短的診斷流程，不僅是效率的問題也是病患安全的問題。研究結果顯示，每1000個急診胸痛病患，使用標準3小時流程則會有高達15個心肌梗塞病患被誤判為正常，使用新流程則只有3個心肌梗塞病患會遺漏診斷。
這個研究收集了全球32個研究，30,066個人的資料，是目前樣本數最大，證據等級最高的研究，刊登在美國發行量最大影響力最高的的三大期刊之一：內科學年鑑(Annals of Internal Medicine)，預計將改寫心肌梗塞診斷流程再造、以及新一代超敏感心肌旋轉蛋白檢驗的加速採用。
採用新的加速診斷流程進度緩慢 恐引起病患安全
本研究的緣起是2016年台大李建璋教授和日本順天堂大學心臟科井上健司教授合作的行台北-東京研究，證實亞洲人也可以安全使用心肌梗塞加速診斷流程，但是五年過後，即使在發源地歐洲，採用新的加速診斷流程進度緩慢，臨床醫師擔心加速流程會引起病患安全問題，同時實施加速流程，醫院也需要進行急診與實驗室的流程再造。
資料來源：健康醫療網 心肌梗塞0/3小時流程易誤判 臺大醫院新研究登頂尖國際期刊
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