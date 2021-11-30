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清消跌落消毒車多處骨折　微創手術助重出任務

清消跌落消毒車多處骨折　微創手術助重出任務
清消跌落消毒車多處骨折　微創手術助重出任務

健康醫療網

2021-11-30 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】彰化縣秀水鄉馬興村村長陳明灶防疫期間為全村執行清消工作時，發生意外並從消毒車上跌落，造成左上臂骨折、肋骨斷了5根還有骨盆嚴重骨折，所幸透過彰基醫學中心骨科部羅佑晟醫師收治，經手術後不僅不用臥床，且在5個多月內恢復正常生活，繼續熱心為村里服務。

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急性期無法止血　需血管栓塞術、剖腹骨盆填塞術

村長跌落地面遭消毒車重壓，屬高能量創傷造成外側壓迫第三型的骨盆骨折，這類創傷由於能量高，患者多會合併其他系統之損傷，如腹內臟器受損或泌尿系統損傷，且骨盆腔容積因骨折會變大，倘有內出血將不易自行止血。羅佑晟醫師表示，該創傷於急性期之處置以補充體液、控制骨盆腔容積並止血為主，有部分患者因出血無法有效控制，尚需接受血管栓塞術，甚至是剖腹骨盆填塞術的方式止血。

傳統治療骨盆骨折　保守治療易留後遺症

傳統上治療骨盆骨折，因位移大且影響移動能力甚鉅，若以臥床保守方式治療，不但身體機能將因臥床而衰退，其所帶來之併發症如褥瘡、吸入性肺炎與泌尿道感染亦對患者與其照顧者影響甚鉅；更有甚者，因骨折位移而在癒合後留下之癒合不良與變形，亦將影響患者之活動力並造成慢性疼痛。

微創手術疼痛少、感染風險低　術後遵從醫囑是關鍵

羅佑晟續指，骨盆骨折的手術固定以提供足夠的穩定度，使患者得以早期活動與可接受的復位，使患者不要留有過度的變形為目標。隨著術中影像呈現與復位技術的進步，目前骨盆骨折的固定已可以微創，或是佐以有限手術傷口的方式來進行。該方式好處是出血少、感染風險低、術後疼痛也降低；但有些骨盆骨折仍需進行傷口較大的開放式復位手術。

值得注意的是，患者術後亦需遵從醫囑保護患肢，並搭配專業的復健團隊以達到最好的預後。



資料來源：健康醫療網 清消跌落消毒車多處骨折　微創手術助重出任務

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