人造空污可怕！逢甲夜市鹹酥雞店一開門 PM2.5秒增百倍
濾淨技術品牌3M近期攜手空氣專家，啟動全台空氣品質監測計畫，透過環保署物聯網完整的數據佈點及分析探查，揭密北中南城市空污熱點，揪出潛藏在生活中的人造空污來源。調查發現，最值得台灣民眾關注的人造污染源，分別是煎炒油炸料理、燒烤行為以及大型慶典；以油煙空汙為例，台中逢甲夜市附近鹽酥雞店於營業時間，PM2.5數值與平時相比暴增近100倍。
記者賴志昶／台北報導
2021-12-03 07:00:00
調查指出，本次研究鎖定新竹市、台中市、高雄市等三大高汙染都會區，其中各縣市的前五大熱點，多坐落於鄰近工業區或交通繁忙地帶；而三縣市的空污數值較往年有進展（平均值<15），但前五大熱點數值仍高於平均值達1.2-1.7倍間，且不良天數更高於區域平均天數一半以上。
研究舉例，新竹熱點成因為火車站交通流量大、且周圍停車場與餐廳林立；高雄市五大空污熱點皆可發現坐落於鄰近工業區；另外，以農業與觀光為主的台中新社區，則因農業廢棄物燃燒加上氣候條件，高居台中前五大空污熱點。
異常數據均顯示，燃燒相關行為如鞭炮、燒香、燒烤的油煙等，皆與造成空污有高度關聯性。有鑑於此，調查團隊進一步挖掘到三大值得民眾關注的人造污染源，包含煎炒油炸料理、燒烤行為、大型慶典。
調查顯示，以煎炒油炸料理所造成之油煙為例，觀察到台中旱溪夜市相較於非營業時間，每周二、四、五、六營業時間PM2.5數值高出近10倍；台中逢甲夜市附近鹽酥雞店於下午3至4點開始營業期間，PM2.5數值更瞬間飆升至700，暴增近100倍！
此外，研究發現，舉凡大型戶外活動發生，附近地區PM2.5數值皆會大幅受影響，如遶境前後PM2.5數值落差高達近70倍，中秋連假烤肉期間PM2.5數值也多天突破250。
新光醫院胸腔內科主治醫師徐培菘提醒，民眾可以採取主動防禦作為，除了盡量減少出沒相關場所並配戴口罩外，更要有效把關室內環境空氣品質，也可開啟空氣清淨機過濾懸浮微粒與煙塵等污染物質，亦可透過選購兼具通透性與濾淨力的靜電空氣濾網，加貼於家中電器如暖氣、除濕機等，加乘空氣濾淨效能。