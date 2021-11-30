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149.9萬元起， Mazda CX-9 Captain Seat獨立雙座旗艦座椅，坐享尊榮彰顯不凡品味

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-11-30 18:25:20

台灣馬自達於今(30)日推出CX-9 Captain Seat，導入全新第二排獨立雙座旗艦座椅，方向盤及雙前座/第二排座椅加熱裝置。Mazda CX-9 Captain Seat透過全新命名原則接軌全球市場車系編成，正式售價分別為: 25T 2WD Touring 149.9萬；25T 2WD Premium-Captain Seat 176.9萬；25T AWD Signature 188.5萬；25T AWD Signature Captain Seat 192.9萬，預計將於2月起開始陸續交車。

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Mazda秉持著日式美學與匠心獨具的職人工藝，精心雕琢內裝質感與設計細節，打造旗艦休旅極致奢華體驗新境界。CX-9 25T 2WD Premium-Captain Seat，升級第二排獨立雙座旗艦座椅，乘客可自由調整座椅傾角及前後距離，且增加扶手及椅背兩側泡棉面積，乘坐更加舒適。第二排中央走道可讓乘員更易穿梭進出於第二排與第三排座椅之間，感受寬敞便利的空間機能性。雙前座與第二排的加熱座椅及方向盤加熱功能，讓車主於寒冬時愜意享受溫暖的駕乘體驗。25T AWD Signature-Captain Seat 豪華大器更甚以往，第二排獨立雙座旗艦座椅搭配中央大型控制台，提供充足的置物空間與USB/置杯架等功能，滿足後座多元的使用需求，加上細膩柔韌的大面積皮質扶手，展現有如商務艙的極致奢華體驗。CX-9 Captain Seat不同座椅配置同時滿足了家庭與商務需求，在Mazda著重細節的持續淬煉下，讓CX-9得以更加彰顯車主優雅尊貴的氣度與獨特品味。

25T AWD Signature Captain Seat
25T AWD Signature Captain Seat
25T 2WD Premium-Captain Seat
25T 2WD Premium-Captain Seat
日系進口正6/7人座CX-9的大器外觀與豪華質感，一直以來深受層峰客層青睞，作為旗艦休旅的市場標竿，CX-9本次導入全新獨立雙座旗艦座椅，提供更多元的座椅配置，豪華格局再度進化，全車系以149.9萬起的正式售價接單上市，獻給每位品味講究的車主。欲了解更多新車相關訊息與規格配備，歡迎造訪Mazda官方網站 (http://www.mazda.com.tw/)或親臨Mazda全國展示中心。

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25T 2WD Premium-Captain Seat
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25T 2WD Premium-Captain Seat
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25T AWD Signature Captain Seat
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