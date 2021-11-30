搭載EyeSight 4.0、Special X-MODE，Subaru小改Forester 115.8萬元起正式上市

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日本原裝進口Forester注入Subaru享譽車壇的核心科技「SAWD對稱式全時四輪驅動」、「Boxer水平對臥引擎」與「SGP全球模組化底盤」，更導入符合美國汽車工程師協會(SAE)所定義Level 2自動駕駛技術*(註1)的「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」，以9大功能提供全方位安全守護，同時將「DMS智能駕駛警示系統」及「X-MODE越野科技」之功能全面升級，並且搭載多項適合戶外生活的實用配備，提供同級最強的安全防護和越野操控性能，以全新格局引領消費者大開眼界。
陳唱集團副董事長兼董事總經理及意美集團執行長陳駿鴻表示：「Subaru 旗下豪華旗艦休旅Outback 今年年初已率先導入全新的EyeSight 4.0 智能駕駛安全輔助系統。而今，台灣所有2022 年式Forester皆已標配EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統，並符合美國汽車工程師協會(SAE)所定義的Level 2自動駕駛技術*(註1)。歸功於大幅度的技術性升級，讓消費者能擁有更勝以往的駕駛感受，並和家人一起進行更多的戶外探險活動。我們無法用金錢衡量家人的安全，以及和家人相處的美好時光，但全新Forester將以更高性價比，提供更高層次的擁車體驗。」
全新搭載同級最強EyeSight 4.0—以9大功能完美呈現Level 2自動駕駛技術
堅持比別人多花一倍的時間，打造極致安全車款，是Subaru永不妥協的造車核心理念，亦連續15年榮獲國際安全認證肯定。Forester更全面導入同級最先進「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」，不僅符合美國汽車工程師協會(SAE)所定義的Level 2自動駕駛技術*(註1)，更以完備的9大功能帶來全方位的主動安全防護。透過Subaru獨家設計的新型擋風玻璃與全新立體攝影鏡頭系統，大幅提升將近兩倍的廣度偵測，得以看得更遠、更廣，行駛更安心。
此次全新搭載三大功能:「LCF車道維持置中系統」、「LDP車道偏離輔助系統」及「AES緊急自動轉向輔助系統」，而原有的「PCB預防碰撞自動煞車系統」則新增轉彎緊急自動煞停輔助功能，可於轉向時偵測對向來車及十字路口的行人、自行車、摩托車，並在必要時提供自動緊急煞車輔助，提供最高防禦的行車安全。
新增「LCF車道維持置中系統」及「LDP車道偏離輔助系統」: 能主動維持於車道置中，搭配擁有智慧多模式(動力/標準/舒適/節能)的全速域「ACC主動車距控制定速巡航系統」，可依照前車動態進行調整並保持安全距離，並隨時給予駕駛細膩的操駕反饋。
新增「AES 緊急自動轉向輔助系統」並結合新增轉彎緊急自動煞停輔助功能的「PCB預防碰撞自動煞車系統」：當車輛時速在1~200km/h之間，且速度差在60km/h以內，PCB皆可在危急時刻緊急自動煞停，且對人、車、自行車的速度差偵測皆同。更在轉彎的交叉路口突然有行人、自行車、機車竄出時，提供自動緊急煞車輔助。而全新的「AES緊急自動轉向輔助系統」，可在PCB進入第二階段煞車且時速已在80km/h以下，當系統判斷剩餘距離不足以完全煞停時，將自動偵測鄰近車道線是否有足夠空間及後方車輛動態，以判斷是否需要進行自動緊急閃避，達到更為即時、全面的安全防護。
(註1: Level 2 泛指美國汽車工程師協會 (SAE) 所定義的 Level 2 自動駕駛技術，擁有同時作動 2 個以上之縱向與橫向的自動控制功能，並進行油門、轉向與煞車等智能控制。)
智慧科技領先同級「DMS智能駕駛警示系統」—四大功能更貼心
Forester也搭載了同級唯一的「DMS(Driver Monitoring System)智能駕駛警示系統」，透過紅外線鏡頭及臉部識別技術，監測駕駛者眼睛及臉部輪廓線，匯聚個人化智慧臉部辨識、專注力偵測警示以及疲勞駕駛偵測警示三大功能，Forester更新增了「手勢控制空調溫度」功能，可有效減少駕駛者目光離開車前的機會，並隨時監測駕駛人行車狀態，適時給予駕駛者警示聲提醒，為所有用路人的行車安全把關，實現安心愉悅的駕馭體驗。
專注力警示：當警示系統偵測到駕駛視線偏離前方或臉部輪廓線有超過允許時間的轉向行為，而非專注於前方時，系統將以警示聲響及儀表板顯示提醒。若EyeSight偵測到前方有車時，將會加快偵測速度，提高駕駛充裕的應對時間，來集中專注力。
疲勞駕駛偵測警示：當偵測到駕駛閉眼頻率超過系統的設定，將判別為疲勞駕駛：
若為輕度疲勞，將透過儀表板提醒駕駛。
若為重度疲勞，將發出警告聲及在多功能行車資訊顯示螢幕上增加警示。
個人化智慧臉部辨識：將於駕駛上車後進行辨識，確認駕駛身份後，會自動調整駕駛者偏好及記憶前次設定之座椅位置/後照鏡角度/空調溫度及風量/多功能行車資訊顯示螢幕上顯示的畫面。此套系統最多可記憶五組不同的駕駛者，提升每位駕駛個人化設定的便利性。
手勢控制空調溫度功能：藉由紅外線偵測手勢控制空調溫度，系統偵測手掌打開為溫度調升指示，握拳為溫度調降指示，以減少駕駛目光離開車前狀況的機會，行駛更安心。
Subaru新世代「Bolder」設計理念—運動化外觀盡現野性動魂
Forester外觀設計採用Subaru新世代的「Bolder」設計理念，這項創新設計理念完整涵蓋Sport(運動)、Journey(旅行)及Field(戶外)三大面向，目的在於強化新世代Subaru車款都能具備與眾不同的產品特質，Forester即是採用Field作為其設計理念，車頭以Subaru家族六角型水箱護罩作為視覺中心，搭配全新運動霧黑造型搭配鍍鉻飾條點綴，延伸至兩側全新銳眼鷹式LED頭燈以及鍍鉻造型獵爪鷹式LED霧燈座，展現霸氣野性十足的風格。而全新五幅式運動化雙色切削18吋鋁圈，搭配線條更為大器的銀色質感前後保桿，更為Forester增添動感跑格。*(註2)
(註2: 鍍鉻造型水箱護罩、鍍鉻造型獵爪鷹式LED霧燈座、五幅式運動化雙色切削18吋鋁圈及銀色質感前後保桿為Forester i-S EyeSight標準配備)內裝部分則以多元素的材質鋪陳為主，搭配個性雙色內裝、駕駛座椅位置記憶功能，打造質感與舒適度兼備的乘坐氛圍。此外，Forester更新增行李廂上方機能雙掛勾(單一掛勾可乘載3公斤重物)，無論是露營、釣具、登山、潛水、單車相關戶外生活用品，皆可貼心放置。Forester本次新增「曠野綠」、「漠野綠」和「典藏棕」三種大地系列車色，為消費者打造獨一無二的戶外運動休旅坐駕。
精湛操控毋庸置疑—人性化的Special X-MODE挺你自信翻山越嶺
為讓消費者在享受戶外冒險時更加安心從容，Forester搭載的「Special X-MODE」*(註3)越野系統進行優化，透過改善啟動方式達到提高駕駛專注力之目的，並減少重複開啟的動作；而「HDC陡坡緩降系統」也同步進行優化，將其運作邏輯調校得更為聰明且人性化，達到更為即時的做動反應，讓駕駛者輕鬆掌握車輛的動態。搭配Subaru享譽車壇的核心科技「Boxer水平對臥引擎」、「SGP全球模組化底盤」以及「SAWD對稱式全時四輪驅動」，硬底實力與越野性能相輔相成，Forester將能帶給全家人更舒適的乘坐感受，讓駕駛自信操駕，展開全新冒險生活。
(註3: Special X-MODE為Forester i-S EyeSight標準配備，本次系統優化亦包含Forester i-L EyeSgiht所搭載的X-MODE)
為冒險而生的SUV王者全新登場 即刻入主Forester開拓嶄新視野
Forester運動休旅即日起正式上市，限量席次到港。凡於2021年12月30日以前完成訂購及領牌，即可享限量回饋價。台灣意美汽車敬邀全台消費者即日起至Subaru全台展示中心賞車。欲瞭解更多詳細車款資訊、展示中心全台據點以及品牌新知請洽：
https://www.Subaru.asia/tw/zh/vehicles/forester/
【Subaru The New Forester 建議售價】
| 車型
| 建議售價
| 限量回饋價
| The New Forester 2.0i-L EyeSight
| 115.8萬元
| 112.8萬元
| The New Forester 2.0i-S EyeSight
| 125.8萬元
| 122.8萬元