▲ 限量 112.8 萬起！Subaru 小改款 Forester上市！安全與越野科技再升級

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小改款 Forester 導入符合美國汽車工程師協會（SAE）所定義 Level 2 自動駕駛技術*(註1)的「EyeSight 4.0 智能駕駛安全輔助系統」，以 9 大功能提供全方位安全守護，同時將「DMS 智能駕駛警示系統」及「X-MODE 越野科技」之功能全面升級。
全新搭載 EyeSight 4.0—以 9 大功能完美呈現 Level 2 自動駕駛技術
小改款 Forester 導入先進「EyeSight 4.0 智能駕駛安全輔助系統」，以完備的 9 大功能帶來全方位的主動安全防護。透過獨家設計的新型擋風玻璃與全新立體攝影鏡頭系統，大幅提升將近兩倍的廣度偵測，得以看得更遠、更廣，行駛更安心。
此次全新搭載三大功能:「LCF 車道維持置中系統」、「LDP 車道偏離輔助系統」及「AES 緊急自動轉向輔助系統」，而原有的「PCB 預防碰撞自動煞車系統」則新增轉彎緊急自動煞停輔助功能，可於轉向時偵測對向來車及十字路口的行人、自行車、摩托車，並在必要時提供自動緊急煞車輔助，提供最高防禦的行車安全。
- 新增「LCF 車道維持置中系統」及「LDP 車道偏離輔助系統」: 能主動維持於車道置中，搭配擁有智慧多模式(動力/標準/舒適/節能)的全速域「ACC 主動車距控制定速巡航系統」，可依照前車動態進行調整並保持安全距離，並隨時給予駕駛細膩的操駕反饋。
- 新增「AES 緊急自動轉向輔助系統」並結合新增轉彎緊急自動煞停輔助功能的「PCB 預防碰撞自動煞車系統」：當車輛時速在 1~200km/h 之間，且速度差在 60km/h 以內，PCB 皆可在危急時刻緊急自動煞停，且對人、車、自行車的速度差偵測皆同。更在轉彎的交叉路口突然有行人、自行車、機車竄出時，提供自動緊急煞車輔助。而全新的「AES 緊急自動轉向輔助系統」，可在 PCB 進入第二階段煞車且時速已在 80km/h 以下，當系統判斷剩餘距離不足以完全煞停時，將自動偵測鄰近車道線是否有足夠空間及後方車輛動態，以判斷是否需要進行自動緊急閃避，達到更為即時、全面的安全防護。
「DMS 智能駕駛警示系統」—四大功能更貼心
小改款 Forester 也搭載「DMS（Driver Monitoring System）智能駕駛警示系統」，透過紅外線鏡頭及臉部識別技術，監測駕駛者眼睛及臉部輪廓線，匯聚個人化智慧臉部辨識、專注力偵測警示以及疲勞駕駛偵測警示三大功能，更新增「手勢控制空調溫度」功能，可有效減少駕駛者目光離開車前的機會，並隨時監測駕駛人行車狀態，適時給予駕駛者警示聲提醒。
- 專注力警示：當警示系統偵測到駕駛視線偏離前方或臉部輪廓線有超過允許時間的轉向行為，而非專注於前方時，系統將以警示聲響及儀表板顯示提醒。若 EyeSight 偵測到前方有車時，將會加快偵測速度，提高駕駛充裕的應對時間，來集中專注力。
- 疲勞駕駛偵測警示：當偵測到駕駛閉眼頻率超過系統的設定，將判別為疲勞駕駛：
- 若為輕度疲勞，將透過儀表板提醒駕駛。
- 若為重度疲勞，將發出警告聲及在多功能行車資訊顯示螢幕上增加警示。
- 個人化智慧臉部辨識：將於駕駛上車後進行辨識，確認駕駛身份後，會自動調整駕駛者偏好及記憶前次設定之座椅位置/後照鏡角度/空調溫度及風量/多功能行車資訊顯示螢幕上顯示的畫面。此套系統最多可記憶五組不同的駕駛者，提升每位駕駛個人化設定的便利性。
- 手勢控制空調溫度功能：藉由紅外線偵測手勢控制空調溫度，系統偵測手掌打開為溫度調升指示，握拳為溫度調降指示，以減少駕駛目光離開車前狀況的機會，行駛更安心。
新世代「Bolder」設計理念
小改款 Forester 車頭以 Subaru 家族六角型水箱護罩作為視覺中心，搭配全新運動霧黑造型搭配鍍鉻飾條，延伸至兩側全新銳眼鷹式 LED 頭燈以及鍍鉻造型獵爪鷹式 LED 霧燈座。而全新五幅式運動化雙色切削 18 吋鋁圈，則搭配銀色質感前後保桿。*(註2)
(註2: 鍍鉻造型水箱護罩、鍍鉻造型獵爪鷹式LED霧燈座、五幅式運動化雙色切削18吋鋁圈及銀色質感前後保桿為Forester i-S EyeSight標準配備)
內裝部分則以多元素的材質鋪陳為主，搭配個性雙色內裝、駕駛座椅位置記憶功能，此外，更新增行李廂上方機能雙掛勾（單一掛勾可乘載 3 公斤重物），小改款 Forester 本次新增「曠野綠」、「漠野綠」和「典藏棕」三種大地系列車色。
人性化的 Special X-MODE
小改款 Forester 搭載的「Special X-MODE」*(註3)越野系統進行優化，透過改善啟動方式達到提高駕駛專注力之目的，並減少重複開啟的動作；而「HDC 陡坡緩降系統」也同步進行優化，將其運作邏輯調校得更為聰明且人性化，達到更為即時的做動反應，讓駕駛者輕鬆掌握車輛的動態。搭配「Boxer 水平對臥引擎」、「SGP 全球模組化底盤」以及「SAWD 對稱式全時四輪驅動」，硬底實力與越野性能相輔相成。
(註3: Special X-MODE為Forester i-S EyeSight標準配備，本次系統優化亦包含Forester i-L EyeSgiht所搭載的X-MODE)
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小改款 Forester 即日起上市，凡於 2021 年 12 月 30 日以前完成訂購及領牌，即可享限量回饋價。欲瞭解更多詳細車款資訊、展示中心全台據點以及品牌新知請洽：
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