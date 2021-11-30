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20年兄弟突來電！林上豪《正負》戀石承鎬：很有趣

▲鄭齊磊（後排左起）、李見騰、林上豪、王品澔、林明森、艾雨帆（前排左起）、石承鎬、林逸欣、古承頤等人出席《＋－正負之間》主要演員出席開鏡儀式。（圖／文策院）
▲鄭齊磊（後排左起）、李見騰、林上豪、王品澔、林明森、艾雨帆（前排左起）、石承鎬、林逸欣、古承頤等人出席《＋－正負之間》主要演員出席開鏡儀式。（圖／文策院）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-11-30 22:02:08｜2021-11-30 22:05:18

BL劇《＋－正負之間》講述兩對CP的愛情與碰撞，相互依戀的兩極，無論遠近，只為彼此存在。林上豪和石承鎬飾演的「鄭傅CP」，是從幼稚園開始就一起長大的好朋友，不但從小就是鄰居，甚至進入職場後都進到同一間公司工作，直到一場意外動搖兩人維持二十餘年的友誼平衡。首次擔任主演的林上豪表示，無論是異性戀或同性戀，都是很自然而然發生的事，最大的挑戰是揣摩主角從兄弟之情轉變為愛人之情的心境，但同時他也覺得很有趣，希望自己能好好享受這個拍攝過程。

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▲石承鎬在MV中與女主角甜蜜互動。（圖／愛貝克思提供）
▲石承鎬努力健身。（圖／愛貝克思提供）
石承鎬則說，自己的個性比較慢熟，又是比較被動的角色，但自認是「甜點補給型」情人，「平時身上都會備齊雨傘、紙巾、酒精、巧克力，以備各種生活中發生的各種小狀況。」他認為這和他所飾演的角色性格很像，也表示自己必須要「相處起來要產生安全感，才會完全交出自我。」為了這次演出，他除了花很多時間和導演討論外，也每天健身、勤做有氧，希望讓自己的體格和線條更好看，敬請觀眾拭目以待。

另一對組合「加簡 CP」則由鄭齊磊和李見騰組成，兩人各自的生活圈天差地遙，鄭齊磊飾演活在當下，在酒吧當調酒師的萬人迷，李見騰則飾演經營洗衣店，放不下過去的失婚男子，兩個人所在的地方非常相近，卻因為工作時間而僅能在黃昏相遇，某日洗衣店老闆意外闖入調酒師五光十色的夜生活，在正面衝突的場合中，漸漸讀懂彼此內心的渴望。


飾演調酒師的鄭齊磊表示，自己第一次挑戰BL題材，從旁觀者角度轉為親身體驗，感受最深的是「喜歡」這件事情是無關性別的，他尤其感謝跟他一同在片中談戀愛的李見騰，無論是戲裡或戲外都幫助他許多；而李見騰則說，當知道自己要接演BL劇時，壓力就非常的大，深怕自己呈現的結果不符大家期待，「我知道對長期關注BL的粉絲們，BL劇對他們來說有多麼的神聖。」也直呼接演這部劇「感受到相愛就是兩個靈魂的相遇」，同時是他表演經驗中，心跳最快的一次。

▲林上豪最大的挑戰是揣摩主角從兄弟之情轉變為愛人之情的心境。（圖／翻攝林上豪IG）
▲林上豪最大的挑戰是揣摩主角從兄弟之情轉變為愛人之情的心境。（圖／翻攝林上豪IG）
《＋－正負之間》由文化內容策進院（文策院）與日本樂天、SPO Entertainment、Video Market，以及台灣CATCHPLAY國際合製合拍，曾擔任《約．定》和《隔離後見個面，好嗎？》製作的宋鎵琳擔任製作人，姜秉辰擔任總導演，黃弈勛擔任導演，並與季電共同擔任編劇，除了由林上豪、石承鎬、鄭齊磊、李見騰等人主演外，其他卡司還包括李辰翔、林明森、林逸欣、艾雨帆、古承頤、王品澔等人。
 

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