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無尾熊媽媽突發病長眠！人員痛心「接手寶寶」：請幫集氣

▲為減免無尾熊媽媽的痛苦，園方採取人道方式助其長眠，人員痛心接手寶寶：「請幫集氣」。（圖／臺北市立動物園授權提供）
▲為減免無尾熊媽媽的痛苦，園方採取人道方式助其長眠，人員痛心接手寶寶：「請幫集氣」。（圖／臺北市立動物園授權提供）

編輯中心/綜合報導

2021-11-30 22:11:51｜2021-11-30 22:12:22

無尾熊媽媽「Grace」因反轉錄病毒發病，突發急性白血病，白血球量激增，無法自行爬到樹上，亦無治癒可能。保育員第一時間趕緊將育兒袋中的「Joey」取出啟動人工哺育。醫療照養團隊與澳洲庫倫賓動物保護區的專家群討論後，為避免Grace承受更多生活上的痛苦，決定執行人道處理，忍痛讓Grace睡著。

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▲無尾熊「Grace」突發急性白血病，保育員趕緊將育兒袋中的Joey取出採人工哺育（圖／臺北市立動物園授權提供）
▲無尾熊「Grace」突發急性白血病，保育員趕緊將育兒袋中的Joey取出採人工哺育。（圖／臺北市立動物園授權提供） 
11月18日獸醫師在為無尾熊Grace進行觸診時，發現牠左邊腋下淋巴有一約0.3公分大的軟組織；11月19日早晨保育員發現Grace停留在地面休息，她的精神狀況急轉直下，沒有力氣自己爬到樹上，保育員在通知獸醫師的同時，也趕緊將育兒袋中日齡201天的Joey取出。

經獸醫師抽血檢查後，血檢結果發現Grace白血球數量異常增加，研判為反轉錄病毒發病，引發急性白血病，醫療照養團隊和澳洲庫倫賓動物保護區的專家群討論後，為避免Grace承受更多生活上的痛苦，決定執行人道處理，讓Grace在沉睡中平靜地離開。

▲非常感謝「Grace」的陪伴, 祝願牠一路好走！（圖／臺北市立動物園授權提供） 
▲非常感謝「Grace」的陪伴, 祝願牠一路好走！（圖／臺北市立動物園授權提供） 
在野外，正在育幼的無尾熊媽媽如果不幸死亡，育兒袋中的Joey也無法倖存。保育員第一時間發現Grace發病的狀況時，當機立斷趕緊把Joey取出來照顧，一方面希望能夠減輕媽媽的負擔，另一方面則是為了即時監測Joey的健康情形，即使臺北市立動物園過去從沒有過人工哺育無尾熊寶寶的經驗，但照養團隊仍然願意犧牲睡眠的時間，與澳方保持緊密聯繫，盡最大的努力，奮力一搏！

▲Grace的Joey即將滿7個月大，是個可愛的小女生。（圖／臺北市立動物園授權提供）
▲Grace的Joey即將滿7個月大，是個可愛的小女生。（圖／臺北市立動物園授權提供）
▲無尾熊寶寶在保育員縫製的袋中熟睡。（圖／臺北市立動物園授權提供）
▲無尾熊寶寶在保育員縫製的袋中熟睡。（圖／臺北市立動物園授權提供）
Grace的Joey即將滿7個月大，是個可愛的小女生。現階段Joey平均每間隔3小時就要餵奶，保育員用棉布縫製了一個小袋子，每到餵奶的時間，保育員就把Joey放在棉布袋中，揣在懷裡模擬寶寶待在媽媽育兒袋內的環境。另外保育員也幫Joey準備了布偶，讓她爬在布偶背上練習抓握能力，並開始學習採食桉樹葉，目前Joey的體重有慢慢的在增加，動物園請大家幫忙集氣，一起祝福Grace的寶寶能夠平安健康長大。（編輯：李惠婷） 



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