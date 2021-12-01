紀念Renault 4問世60周年，Renault與TheArsenale合作打造未來飛行器AIR4

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Renault 4自1961年問世至1992年停產，在全球超過100個國家市場販售，累積銷售超過800萬輛，是Renault歷史中最具代表性的車款，Renault集團前負責人Pierre Dreyfus形容它是一輛「藍色牛仔褲」，就像牛仔褲百搭，可以是家庭、企業使用，甚至是憲兵用車。
在這值得紀念的日子裡，Renault與TheArsenale合作，融合復古與未來，打造了一輛有著Renault 4車體樣貌、以碳纖維打造的飛行器，整個造性就像是把Renault 4車體放在一具大型四旋翼無人機上，同時取消配置輪胎，也就是說它就是拿來飛行用的，而且AIR4不是概念展示品，是真的可以離地飛行。
AIR4完全以電力驅動，有22,000 mAh之聚合物鋰電池供電，總電量為90,000 mAh。極速為26m/s〈相當於93.6km/h〉，飛行時傾角為45度，最大傾角可達70度。最高高度為700m，起飛速度14m/s〈相當於50.4km/h〉，但在安全考量下，起飛速度會控制在4m/s〈相當於14.4km/h〉，著陸速度則為3m/s〈相當於10.8km/h〉。而AIR4得最大推力為380公斤，相當於每個旋翼95公斤。AIR4從發想、設計到組裝完全在法國蔚藍海岸的技術園區中完成。