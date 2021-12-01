Suzuki Alto 9代目無預警曝光! 完整安全配備及48V輕油電系統為新車焦點!

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8代Suzuki Alto日規版在歷經7年的販售期後，終於選在2021年年底前發布即將大改款的消息，外型上同樣承襲可愛方正的高頂五門掀背設計，車頭部分採用更為圓潤的頭燈輪廓來提升整體可愛度，保桿造型也調整得更為柔和不像過去那麼具侵略感，車側則利用門板下方的長條突起造型搭配雙色車頂手法調和出更趨都會感的風格，尾燈則從過去安裝在保桿上的偏低位置上移至尾廂，此舉可有效提升行車的視覺辨識度。
大改款Suzuki Alto的車身尺寸為3,395×1,475×1,525mm，在車長、車寬變動不大的條件下特別增加了車頂高度達50mm，更為充裕的頭部間距也讓窄小的空間壓迫感獲得釋放，雖然網站尚未對內裝配備有明確描述，不過從圖片來看控台、駕駛儀表、方向盤造型都作了不少調整，並規劃許多收納機能來強化小車的置物靈活性，高階車型則配有7吋中央觸控螢幕；同時主動安全配備也獲得大幅提昇，其搭載的Suzuki Safety Support系統包含有誤踩油門抑制、主動煞車輔助、倒車煞車輔助、車道偏移警示、智慧遠光燈等功能，同時這次配備有雙鏡頭來輔助夜間行人及車輛的偵測能力，對入門級小車而言實屬難得。
最令大家感興趣的動力系統搭載的是660cc的三缸汽油引擎搭配ISG整合式電動馬達的48V輕油電系統，雖然馬力與扭力規格尚未公布，但比純內燃機版更為省油是可被預期的，這次大改款Alto共分為四個等級並有2WD與4WD兩種傳動模式，變速箱全面搭載CVT無段變速系統，過去的5速手排與5速自排選項已不復見，新車將在12月10日進行全球發表，日本地區預計2022年第一季上市。