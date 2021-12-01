畢業就進科技業！工程師慘抖「黑暗面」急勸退：悔不當初
工程師或許在外界眼裡是相當高薪的行業，不過高工時的壓力可能是超乎常人想像的，近日就有一名網友表示，他畢業後進入科技業當助理工程師，沒想到這幾年下來身體狀況已退化許多，還患上許多難痊癒的病症，令他悔不當初直呼：「有時候沒有健康的生活，你什麼也不是。」
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 11:26:00
該名網友29日在Dcard中貼文，他表示大學畢業時不知道該做什麼，某天收到科技業某公司徵求「助理工程師」，什麼不懂就報到了，沒想到一去才發現要每天站12小時不能坐，還要輪大夜班日夜顛倒，上班忙到沒時間喝水，壓力大到得了慢性攝護線炎，「醫生檢查完已經鈣化了，吃藥吃了半年不見改善」，皮膚更是老化很多，健康退化的狀況令他十分悔不當初，苦勸世人：「奉勸大家不要覺得年輕我啥都可以，有時候沒有健康的生活，你什麼也不是。」
貼文一出，網友紛紛留言，「更慘的都有，就看自己能不能去適應」、「科技業要看年薪吧，一樣都是作業員科技業會高很多」、「衡量工作跟生活取得平衡，不然賺來的錢你得一把一把丟去醫療了」、「科技業大部分都這樣，只能說你不適合這種而已」、「現在工作要碼錢多賺以後醫藥費，不然健康又錢少」、「辛苦了！ 現在好好善待自己的身體先吧」、「好慘…戒慎警惕」。
另外，也有人建議原PO，「給你三個方向，自己選擇：1.如果你喜歡某類工作，就去不斷學習深造！當你懂得比別人多的時候薪水就上去了，2.去考公務員，穩穩的生活！ 3.培養自己興趣，把他變成你的職業，興趣是需要長時間的努力，還需一桶金的資本，先當個斜槓青年（興趣＋工作），後轉職全職自由工作者」。（編輯：賴禹妡）