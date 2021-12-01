「要錢沒錢、要人沒人」　藍委：原民台陷重播惡性循環

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魯明哲說，一個專業的電視台，基本的後製剪輯空間、軟硬體設備、人才都是都是必備的。但原民電視台在節目業務就編了187.2萬做節目剪輯跟簡單效果製作、文化行銷則編了200萬做形象短片拍攝、製作，做為一個專業的電視台，還外包請人做後製是一件很奇怪的事情，這也導致委外成本拉高。
另外原民台節目重播率高、觀眾收視疲乏，根據原文會的資料，105至109年原民台節目的新播比率大概23％左右，而重播比率都維持在76％上下，久了就會導致觀眾收視疲乏、收視降低，當然贊助、募款就會下降，沒有資金拍新作品的狀況下，又必須拿之前的作品來補時段，慢慢形成一個惡性循環。
魯明哲並建議原文會要立即進行原民台的媒體轉型，因為原民台目前收視群年齡偏高，主要原因現在的年輕人，甚至是中年族群都是使用網路頻道、串流平台來吸收新資訊。目前很多戲劇、電影、生活節目也都透過網路頻道、串流平台來呈現，像公視前陣子的「斯卡羅」、現在客家意象的「茶金」，民眾都能在Netflix、LINE TV等觀看，更進一步也登上海外平台像，讓全球都能關注我們的優質節目。
魯明哲強調，原文會（原民台）的員工得負擔公益性的責任，工作很辛苦，但要錢沒錢、要人沒人，原民會為原文會的督導機關，應給予更多的資源和督導，例如客委會就全力把資源投入在客家電視台、講客電台上，讓更多人看見客家文化，原民會也應該有這樣的雄心壯志，但前提應給予資源、人力上的支持，才能有效提昇原民台的收視率，進而解決長年仰賴補助的困境。