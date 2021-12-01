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「要錢沒錢、要人沒人」　藍委：原民台陷重播惡性循環

▲國民黨立委魯明哲建議原住民電視台應儘速拓展媒體轉型，建立適應潮流的新媒體，才能擺脫持續虧損、節目重播的惡性循環。（資料照／記者羅婉庭攝，2021.11.29）
▲國民黨立委魯明哲建議原住民電視台應儘速拓展媒體轉型，建立適應潮流的新媒體，才能擺脫持續虧損、節目重播的惡性循環。（資料照／記者羅婉庭攝，2021.11.29）

記者羅婉庭／台北報導

2021-12-01 11:30:50

國民黨立委魯明哲今（1）日於立院原住民委員會專案報告時，建議原住民電視台應儘速拓展媒體轉型，建立適應潮流的新媒體，才能擺脫持續虧損、重播惡性循環、等待補助的命運 。

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成立14年的原住民文化委員已出現嚴重的營運困境，明年度的整體業務收入5.3億，但原住民委員會就補助高達5.2億、原文會僅自籌收入僅1,000萬元，尤其原民電視台委辦業務偏高，節目重播率偏高，收視群年齡偏高，導致幾乎無力開發財源。

魯明哲說，一個專業的電視台，基本的後製剪輯空間、軟硬體設備、人才都是都是必備的。但原民電視台在節目業務就編了187.2萬做節目剪輯跟簡單效果製作、文化行銷則編了200萬做形象短片拍攝、製作，做為一個專業的電視台，還外包請人做後製是一件很奇怪的事情，這也導致委外成本拉高。

另外原民台節目重播率高、觀眾收視疲乏，根據原文會的資料，105至109年原民台節目的新播比率大概23％左右，而重播比率都維持在76％上下，久了就會導致觀眾收視疲乏、收視降低，當然贊助、募款就會下降，沒有資金拍新作品的狀況下，又必須拿之前的作品來補時段，慢慢形成一個惡性循環。

魯明哲並建議原文會要立即進行原民台的媒體轉型，因為原民台目前收視群年齡偏高，主要原因現在的年輕人，甚至是中年族群都是使用網路頻道、串流平台來吸收新資訊。目前很多戲劇、電影、生活節目也都透過網路頻道、串流平台來呈現，像公視前陣子的「斯卡羅」、現在客家意象的「茶金」，民眾都能在Netflix、LINE TV等觀看，更進一步也登上海外平台像，讓全球都能關注我們的優質節目。

魯明哲強調，原文會（原民台）的員工得負擔公益性的責任，工作很辛苦，但要錢沒錢、要人沒人，原民會為原文會的督導機關，應給予更多的資源和督導，例如客委會就全力把資源投入在客家電視台、講客電台上，讓更多人看見客家文化，原民會也應該有這樣的雄心壯志，但前提應給予資源、人力上的支持，才能有效提昇原民台的收視率，進而解決長年仰賴補助的困境。

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