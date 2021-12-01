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台電北儲都更案攜手冠德建設　開發市值上看300億

▲台電和冠德建設今天舉行北部儲運中心南港舊址都更案簽約儀式，落實智慧建築、循環經濟等概念，未來開發後市值上看新台幣300億元。（圖／台電提供）
▲台電和冠德建設今天舉行北部儲運中心南港舊址都更案簽約儀式，落實智慧建築、循環經濟等概念，未來開發後市值上看新台幣300億元。（圖／台電提供）

中央社

2021-12-01 13:02:12

（中央社記者曾智怡台北1日電）台電和冠德建設今天舉行北部儲運中心南港舊址都更案簽約儀式。台電表示，將聯手日本森大廈、微軟、小智研發國際團隊，落實智慧建築、循環經濟等概念，未來開發後市值上看新台幣300億元。

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台電今年9月完成北部儲運中心南港舊址都更案公開綜合評選作業，並在今天舉行簽約儀式，由台電董事長楊偉甫、冠德建設董事長馬志綱共同簽署。

這項都更案規劃興建2棟住商大樓，預計2024年動工、2029年底前完工，未來開發後市值上看300億元。台電將透過權利變換方式，分回獨棟商用辦公大樓，並由冠德建設保證回租10年，以持續出租收益。

台電指出，都更案以城區經營、循環經濟、智慧建築3大規劃重點籌組國際團隊，規劃聯手日本森大廈都市企劃株式會社，取法六本木之丘經驗，型塑與公共空間相融的街區；並攜手小智研發，導入「循環建材」概念，嘗試將台電煤灰等發電副產品或退役材料轉化再利用，化身建材、室內裝修及傢俱等。

此外，台電北儲都更案將與微軟合作，導入能源管理系統及雲端平台分析應用，預計取得美國「LEED黃金級標章」，以及台灣「黃金級綠建築標章」、「黃金級智慧建築標章」及「建築碳足跡認證標章」等多項認證。

台電表示，北儲都更案為國內首宗由國營事業主辦公開評選的公辦都更案，也是台北市政府提出的東區門戶計畫中的一環，更位居銜接信義計畫區起點位置。

台電董事長楊偉甫告訴中央社記者，台電擁有約3.5公頃，其中有超過2公頃捐給市政府，台電僅保留1.57公頃，作為南港舊址都更標的；除了南港這塊地採公辦都更外，另有高雄亞灣區、台北南港電力修復處再開發計畫。

台電副總經理王振勇說明，高雄亞洲新灣區特貿三公辦都更案，由高雄市政府主導，切分成3個標的，11月完成評選，預計近期簽約；至於南港電力修復處已完成搬遷至林口，舊址正在規劃醞釀中。台電表示，未來將陸續推動其他土地的活化利用，共同帶動地方發展。（編輯：林淑媛）1101201

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