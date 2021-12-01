佩甄代言曲奇餅7年沒變胖　台灣好媳婦發「金條」做公益

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佩甄透露自己最愛堅果塔，平常想要補充堅果類的植物性油脂時，取代小點心或下午茶很方便。直言市面上有些堅果會有油耗味，佩甄教大家挑選撇步，不要追求一年太長的保存期限，鴻鼎菓子的保存期限常短短只有一個月，表示真的沒有太多添加，要趁新鮮吃！
本來要佩甄當場試吃選出代言品牌的餅乾，誰知她一眼就認出新歡小時肉鬆曲奇餅，強調使用寶寶都能吃的肉鬆，超安心。佩甄分享除了孩子喜歡的甜口味，鴻鼎菓子還有海鹽、辣味起士等其他鹹口味，「要放進我們家零食櫃也是不容易」，要爸媽通過、小孩也喜歡。
現場佩甄與民眾互動熱烈，靦腆男粉絲指定要用手機拍照還要拿親筆簽名，佩甄開玩笑回應「他看到我連餅乾都不想吃了」。鐵粉獲選後先對佩甄告白「我好喜歡你！」才答題，逗得台灣好媳婦當場和粉絲聊起天來，親民無距離，她笑說「吃完曲奇餅嘴巴就會這麼甜」，給足業者面子。
急著推薦優質餅乾的「台灣好媳婦」佩甄，看不下去鴻鼎菓子創辦人張育睿「憨慢貢威」，滔滔不絕分享品牌負責人夫妻倆本來在科技業及金融業發展穩定，直到有了小寶寶之後，注重孩子愛吃的餅乾，發現市面上找不到安心的選擇，竟然決定回到台中創業自己做餅乾。
鴻鼎菓子主打天然食材原味，堅持無防腐劑、膨鬆劑等人工化學添加物，餅乾不添加人工奶油，改採用成本高出許多的紐西蘭天然草飼奶油。不使用泡打粉，而且減糖、減油，使得一塊小小的餅乾至少要打發6000次以上，比一般同業好時5倍以上的時間，才能讓達到又鬆又綿的口感。
鴻鼎菓子限定快閃店於2021/12/1～2022/1/3進駐台北誠品生活南西一樓，有感大家一起走過疫情的考驗，推出79折感恩優惠，還可搶先預購限量新春「金碧滿福禮盒」。關懷在地動物推出的台灣黑熊曲奇餅系列，每售出一盒就捐5元公益金給台灣黑熊保育協會。
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