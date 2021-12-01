竹縣府增154員額 成立新聞處教育局拚縣政

新竹縣政府表示，近年隨產業快速發展、生活基礎建設升級，吸引大量外來人口遷入，新竹縣成為全島民眾最喜歡遷入的城市，今年11月總人口數已突破57萬5000人，縣民需求和縣政業務量不斷累積增加，編制員額卻未相對調增，造成施政限制。新竹縣長楊文科上任以來積極向中央爭取，終獲行政院長蘇貞昌同意批准增額154人，今(1)日宣布將增設新聞處、教育處升教育局，明年元旦起實施，全面提升工作效率和士氣，將以最大動能持續推動縣政。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-12-01 15:50:13
新竹縣長楊文科表示，感謝行政院長蘇貞昌同意增加新竹縣政府員額，今(1日)縣務會議通過新增員額編制的地方自治組織條例的修改，未來增設新聞處，並將教育處升為教育局，縣政運作進入全新局面，可更完善地照顧鄉親和學子，提升教育環境和競爭力，主管人選將尋覓有經驗、有智慧、有活力的新血，加入縣府團隊共同打拚。
新竹縣人事處指出，增加的154名員額將依施政優先順序運用，合理調整縣府組織及配置各局處人力，為加強新聞聯繫與公共關係、媒體行銷、促進國際事務交流等，將增設「新聞處」。
另外，有鑑於人口發展快速，新竹縣就學人口倍增，縣府針對就學人口數，辦理學區重新劃分、籌設新校和增建校舍等，包括勝利國中、嘉豐國小、文中二漢文小三等新設校新建工程，還有成功國中增建校舍等，為了更充實教育機能，提升整體教育推動量能，縣府教育處將改制為「教育局」。
近年來隨著少子化、人口老化及產業服務需求多元化，並配合中央政策及法令推動以社區為基礎之長照服務體系、準公共化幼兒園、國土規劃、數位化發展（資訊安全）、交通建設、促進產業發展、多元文化等，縣府各局處各項業務均有擴增，相信這次順利增加員額，可讓縣政運作、各項為民服務業務都能更有效率。