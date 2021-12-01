竹縣十大交通建設再傳捷報！ 經國橋改善獲核定12億元
新竹縣全力推動十大交通建設，繼「五峰鄉縣道122線43.5k改善工程」與「內灣地區聯外道路新闢工程」成功獲得經費後，近日又傳捷報，「新竹縣經國大橋交通改善工程」在上月15日獲核定總經費12億6千餘萬元，成為十大交通建設第三項順利獲補助的工程，從新竹縣長楊文科去年元旦宣布啟動，經可行性評估到核定經費，僅不到兩年時間即完成，未來透過新增車道、汽機車分流等方式，緩解經國大橋與新竹縣市間的塞車問題。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-12-01 16:03:34
新竹縣政府工務處長林鶴斯表示，「新竹縣經國大橋交通改善工程」是縣長楊文科重大政策—十大交通建設之一，自去年元旦楊縣長宣布推動開始，工務處即投入全部人力規劃，經可行性評估等程序，在兩年內成功獲得中央核定補助經費，核定總經費為12億6,420萬3,000元，其中中央補助款9億9,872萬元，地方配合款2億6,548萬3,000元。
林鶴斯說，經國大橋是連接竹北、新竹市區及科學園區的主要路廊，往來交通量原本就很龐大，加上台68線匝道與經國橋車流交織影響，每逢上下班時段都出現交通壅塞現象，雖然導入「智慧化交通號誌即時控制系統」，但是道路服務水準還是不符用路人的期待與需求。
新竹縣政府工務處說明，獲補助的經國大橋交通改善工程，規劃在新竹縣端的北向，新增汽機車混合車道，直接右轉向東往下銜接至興隆路和嘉豐五路路口；南向則新增汽車專用道，直接可銜接至台68匝道，並新建外側專用機車道，以汽機車分流方式，提高用路人之行駛速率及降低事故發生率，緩解新竹縣市間的塞車情況，未來從經國大橋連接周邊交通網絡，進而通往新竹縣政府、光明六路商圈、高鐵車站、新竹市區，及竹科園區等生活圈，將更便捷。