台灣米其林 x 蔡振南 x 韓森 強強聯手 跨界創意玩饒舌
台灣米其林自 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日止，推出「隨心所欲 果然有勁」促銷活動：消費者在購買4條15吋以上輪胎(不含輕卡車胎)，並且到台灣米其林官方 LINE@ 帳號完成相關資料登記，就可獲得果然有勁隨鮮杯註，17吋以上再加贈500元享樂金註，活動期間每位消費者都有一次參加機會。此外，台灣米其林更首度跨界玩創意，除了委請知名饒舌音樂人韓森為品牌填詞作曲外，還特別邀請影視歌三棲藝人暨三金得主（金馬、金像、金鐘）蔡振南在MV中特別演出，一同號召全民「唱（暢）」起來，參加「果然有勁盃 饒舌挑戰賽」，用說唱解放心中熱血因子。
2GameSome - 有車賞
2021-12-01 17:25:00
台灣米其林將於 12 月 6 日至 12 月 22 日舉辦「果然有勁盃 饒舌挑戰賽」，挑戰者須在 15 秒內快嘴唸完米其林〈果然有勁〉主題曲歌詞，或是以各種 freestyle 創新方式詮釋米其林〈果然有勁〉主題曲，皆有機會獲得多項大獎，包括三萬元好來勁購胎金、PS5 真帶勁遊戲機、一萬元超有勁禮券等等豐厚贈品，號召全民解放心中熱血，多樣勁量級大獎等你拿!
註1：本活動適用通路僅限懸掛活動布條之米其林經銷商，未懸掛布條之經銷商恕不參與此次活動。
註2：本活動每人僅限參加一次，並須於台灣米其林輪胎LINE官方帳號完成相關資料登記。
註3 : 本活動僅限15吋(含)以上米其林轎車胎暨休旅車胎產品 (不含輕卡車胎產品)。
註4 : 本活動僅限台灣米其林輪胎股份有限公司銷售規格，活動內容不含平行輸入商品。
註5 : 主辦單位保有隨時變更與終止本活動之權利，公告內容恕不另行通知。
註6 : 活動內容恕無法指定、替換、折現或轉讓，數量有限送完為止。
註7 : 贈品將於完成核銷流程並經審核後30個工作天後寄出。
註8 : 本活動走期依米其林官方公告為主。