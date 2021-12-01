▲ 2021 FUSO HERO 頒獎高雄登場！百萬 6 期堅達 3.5 噸豪氣送出

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為發掘全台各地奉獻打拼的無名英雄，自 2018 年起舉辦「FUSO HERO 風雲英雄榜」，透過網路徵件票選機制，發掘每一位商用車主—「FUSO HERO」背後的動人故事，從第一年 100 多位車主報名參賽，60 萬投票數，即獲得廣大客戶迴響，每年參與投票人數更是屢創新高。今年活動邁入第四年，以「FUSO UNITED共轉未來」為活動主軸，吸引多達 301 位來自台灣各行各業的 FUSO 運匠踴躍報名，網友投票數更高達 300 萬筆以上，再刷新紀錄。DTAT 執行長王立山表示：「這兩年受到疫情影響，電商物流需求大幅提升，依靠全台辛苦奔波的卡車運匠們不分日夜的工作，持續支撐產業運轉，讓民眾在疫情衝擊下仍維持日常生活，我非常感謝他們，以他們為榮！同時，也感謝所有民眾對於 FUSO HERO 風雲英雄榜的關注及熱愛。FUSO 將持續提供最好的產品與服務，繼續與全台車主們共轉未來，讓大眾看見更多屬於 FUSO 英雄的故事！」
「2021 FUSO HERO 風雲英雄榜」共分成四個競賽項目：「卓越共轉」、「親友共轉」及「傳藝共轉」及「最佳人氣獎」，第一階段線上票選 10 月結束後，第二階段邀請到產業界、學界及媒體界的專業評審組成決選評審委員會選出入圍名單。於頒獎晚宴上正式宣布各獎項最終名次，每位得獎者獲頒 2-5 萬元的 FUSO 禮券，最具紀念性的是，今年 FUSO HERO 的獎座，委由名家設計，以鋅合金材質結合古青銅電鍍工藝，精心打造獨一無二意義非凡的獎座，如同每位 HERO 都是獨一無二的，並向各位致上最高的敬意。今年的各項的鰲頭獲獎者分別如下：
「卓越共轉組」組冠軍—順陞交通有限公司 黃德益先生
以一台 FUSO 中古車開啟運輸人生，以靠行方式在台中港區打拼，經歷 30 載的經營後，成功創立自己的公司，結識眾多的報關及船務公司，以策略聯盟方式，結合一條龍的承攬運輸模式。黃德益先生曾擔任台中市直轄市貨櫃公會理事長，致力於交通事業的付出，期望能讓運輸界辛苦的運匠們辛苦打拚被看見；同時，亦加入同濟會，幫助孤苦無依的兒童們。此外，熱愛音樂的他更自組一團大自然樂團，時常至養老院、孤兒院為其演奏，期望透過音樂，帶給社會更多的溫暖力量。
「親友共轉」組冠軍—敬業工程企業行 馬志偉先生、馬英皆先生
馬志偉先生從小就喜歡爸爸下班後身上滿身的汽油味，那雙更是孕育他長大的雙手，「一生奮鬥的人生哲學，勿讓惰性戰勝鬥性」是父親馬英凱皆先生的座右銘，曾任職於中油公司，退休後創立自己的工程公司，20 年來公司逐步成長，近來更是更新公司的 FUSO 卡車，除了提供員工更好的工具外，亦期望有了新車的加入後，事業可以一路長虹，為公司再創下另一個 20 年。
「傳藝共轉」組冠軍—明興閣掌中劇團 蘇俊榮先生
明興閣掌中劇團長—蘇俊榮先生，由父親手中接棒扛起金字招牌「明興閣」，薪火相傳一甲子，猶如 FUSO 在台灣深根打拚，三代同台從前台到後場操偶，台詞、北管演奏、木偶雕刻、服飾等，是台灣目前唯一自給自足皆由蘇家成員一手操辦，喻有「蘇家班」之美譽。明興閣堅持每場演出品質，無論是樂師現場演奏、3D 動畫，電視上電動變景等皆搬上舞台，跟上時代脈動與時俱進。隨著時代的改變，劇團亦跟著改變以多元化經營結合時事，跨領域演出傳承文化藝術生命，期望將台灣特有的民俗技藝持續傳承並發揚光大。
本屆「最佳人氣獎」得主：
第一名 — 國立通運有限公司 賴皇叡先生，共榮獲 360,098 票
第二名 — 順陞交通有限公司 黃德益先生，共榮獲 350,169 票；同為「卓越共轉」組冠軍
第三名 — 偉文螺絲有限公司 洪偉文先生，共榮獲 264,901 票
頒獎晚宴由享譽國際的知名舞團「舞鈴劇場」以《生命之光》揭開晚宴序幕，透過燈光、音樂及華麗服裝視覺結合扯鈴表演，以充滿生命力的舞蹈及韻律，向現場所有的 FUSO HERO 致敬。當天更邀請到國民歌王—周華健、金曲歌后—曹雅雯輪番獻唱經典歌曲，曹雅雯亦於現場抽出萬元禮券的幸運得主，而周華健最後則是演唱經典一曲「朋友」，邀請全場卡車英雄一起合唱。最終晚宴壓軸由 FUSO HERO 張秀琴女士幸運抽中 FUSO 尚未正式亮相的 6 期堅達 3.5 噸新車，不僅是參賽者有獎，當天主辦單位還提供饗賓餐旅集團及 7-11 等 FUSO 忠實客戶的萬元禮券讓所有賓客抽獎，讓 2021 FUSO HERO 風雲英雄榜在精采動人的歌聲及歡樂聲中圓滿落幕。