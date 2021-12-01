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Luxgen URX 極緻紳活版登場 早鳥優惠價 89.8 萬起再享 3 萬元旅遊券

▲ Luxgen URX 極緻紳活版登場 早鳥優惠價 89.8 萬起再享 3 萬元旅遊券
▲ Luxgen URX 極緻紳活版登場 早鳥優惠價 89.8 萬起再享 3 萬元旅遊券

2GameSome - 有車賞

2021-12-01 17:55:00

瞄準都會休旅熱潮，Luxgen 新推出 URX 極緻紳活版，外型由車型設計師親自操刀「極緻套件」（四件式，含前後保桿、側裙），鍍鉻的滿天星斗水箱護罩與全新設計的多角化前保桿套件相呼應，側裙設計貫穿車側，再搭由類雙出排氣管造型延伸發展的後保桿套件，並搭配「品味藍／星幻黑」Two-Tone 歐風雙彩車色。本月入主「5 人 ADAS 極緻紳活版」（原價 94.3 萬，早鳥價 89.8 萬）、「7 人 旗艦紳活版」（原價 114.9 萬，早鳥價 111.9 萬）；除上述外觀升級外，雙車型同步再享旅遊卷 3 萬元等多項優惠。

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本次 Luxgen 更跨界與 Carnival 嘉裕合作一系列的拍攝計畫，第一波形象照特別搭配 Carnival 嘉裕2021秋冬新品「#247日晷」系列，利用秋冬色系與品味藍的車身相互呼應，打造專為成熟型男設計的都會休旅。

12月入主全車系享旅遊券3萬元、GO車金最高3萬元 免費升級PM2.5健康對策濾網

本月除了提供全新URX極緻紳活版限量優惠外，持續再推出「納去旅遊吧！Luxgen 6萬大FUN送！」優惠專案(1)：凡於12/1(三)至12/31(五)止，入主Luxgen URX、U6 GT全車系，可享高額旅遊券3萬元(2)，再享GO車金最高3萬元(2)，購車免費再升級PM2.5健康對策濾網(3)、終身免費返廠實施臭氧殺菌服務等好禮回饋！此外，入主U6 GT全車系還可再享原廠導航(4)（價值1萬元）。12/4(六)-12/5(日)將於生活館舉辦URX紳活版發表會，欲知更多車款優惠詳情，歡迎至LUXGEN官網預約來店賞車、到府試乘以及線上賞車，或電洽客服專線0800-588-088。

【Luxgen URX 紳活建議售價】

7人 旗艦紳活版：114.9 萬（早鳥價 111.9 萬）

5人 ADAS極緻紳活版：94.3 萬（早鳥價 89.8 萬）

  1. 本促銷方案實際內容由LUXGEN經銷公司與行快科技股份有限公司依各車型制定並提供，且LUXGEN經銷公司擁有最終修改與調整之權利。URX 5人座ARD版，不適用優惠主題與一般外促優惠。
  2. 旅遊券、GO車金的使用方式請洽全國各汽車生活館。旅遊券為旅行社專案提供，恕不接受更換或折抵現金，使用方式依兌換憑證載明之規定，詳情請洽旅行社，若遇不可抗力之因素無法提供時，LUXGEN有權以其他等值商品替代。
  3. PM2.5健康對策濾網1片於交車時逕自安裝於車上。
  4. U6原廠導航為本月入主限時贈送，不得兌換現金、配件金。
  5. 政府機關及專案批、標購者、租賃車不適用此購車優惠。
  6. URX紳活版由全國經銷商聯合提供。
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