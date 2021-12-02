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網紅產品爆「和淘寶一樣」！多Logo賣2倍價　深夜回應了

▲知名YouTuber團體「欸你這週要幹嘛」，因為接歌系列走紅，隨後以旅行、開箱等多元題材，頻道訂閱數高達91萬。（圖/欸你這週要幹嘛 IG）
▲知名YouTuber團體「欸你這週要幹嘛」，因為接歌系列走紅，隨後以旅行、開箱等多元題材，頻道訂閱數高達91萬。（圖/欸你這週要幹嘛 IG）

編輯中心/綜合報導

2021-12-02 07:08:49｜2021-12-02 07:10:17

知名YouTuber團體「欸你這週要幹嘛」，因為接歌系列走紅，隨後以旅行、開箱等多元題材，頻道訂閱數高達91萬，其成員包含姐姐Ariel、妹妹Shine、弟弟阿勳，其不僅是影音創作者，2020年推出電商品牌「nininono」也深受粉絲喜愛，不過，近日卻被爆出疑似盜用大陸購物平台淘寶的商品照，重製商品販售，引發討論。

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其「nininono」的電商品牌，產品從主打吃的、用的甚至到衣物都有，開辦以來獲得不少粉絲支持，而（1）日「欸你這週要幹嘛」也受邀百貨參加市集擺攤，現場也拿出先前銷售不錯的「奶茶包」販售。

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▲「nininono」販售的奶茶包廣受好評。（圖/nininono IG）
「nininono」的官方IG帳號也發出該「奶茶包」的限時動態，表示這個是限量，要粉絲趕緊來手刀帶回，其乾淨奶茶配色加上簡約品牌Logo，設計相當有質感，一個販售499元，不算太貴。不過，卻有粉絲意外發現，這款奶茶包竟然和淘寶、蝦皮等平台上找到相似的圖片，除了浮水印及品牌LOGO外，其餘像包包擺放的位子、背景布料皺褶等等，幾乎都是一樣。

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▲網友發現「nininono」販售的奶茶包與淘寶的商品照完全一樣。（圖/Dcard）
而粉絲也發現，該款包包在淘寶的售價從210元至224元都有，不過印了「nininono」的商標之後，就要販售499元，讓不少網友熱議「........怎麼那麼愛用大陸的商品版型啊」、「也太扯，這完全是盜圖啊」、「根本就是把浮水印拿掉，換成自己的」、「坐等解釋，不想妄下定論」、「我是覺得盜圖不對啦，但賣兩倍我覺得還好吧，成本200多，加上運費跟繡字，差不多啊」。

而「欸你這週要幹嘛」也在結束一整天的市集活動後，在「nininono」的官方IG發文回應「去年10月，nininono推出了一款適合送給新生寶寶的禮盒，其中奶茶色包包的產品圖片，為生產原廠合法授權提供的素材，並非網友貼文中所提及，nininono未經授權取用其他商家商品圖片」。

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▲「nininono」的官方IG發文回應爭議事件。（圖/nininono IG）
「團隊在品牌成立初期至今一年的時間，過程中不斷在各項決策裡溝通，學習如何帶著團隊向前，也為我們的產品以及支持我們的大家努力把關。我們也必須承認，團隊每回在內部檢討時，即便每一次都用盡了心力，但還是會不斷思考著如何可以做得更好！例如網友貼文提及『要賣商品至少商品圖片也要重拍吧』！的確，在品牌草創初期，我們沒有抓好商品上架時程，來不及拍攝我們屬意的商品風格，的確是非常可惜與大意的，很感謝時時關注我們的人，你們的支持與批評指教，是我們的養分，將一同灌溉nininono這個品牌長大」。（編輯：張嘉哲）

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