網紅產品爆「和淘寶一樣」！多Logo賣2倍價　深夜回應了

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「nininono」的官方IG帳號也發出該「奶茶包」的限時動態，表示這個是限量，要粉絲趕緊來手刀帶回，其乾淨奶茶配色加上簡約品牌Logo，設計相當有質感，一個販售499元，不算太貴。不過，卻有粉絲意外發現，這款奶茶包竟然和淘寶、蝦皮等平台上找到相似的圖片，除了浮水印及品牌LOGO外，其餘像包包擺放的位子、背景布料皺褶等等，幾乎都是一樣。
而粉絲也發現，該款包包在淘寶的售價從210元至224元都有，不過印了「nininono」的商標之後，就要販售499元，讓不少網友熱議「........怎麼那麼愛用大陸的商品版型啊」、「也太扯，這完全是盜圖啊」、「根本就是把浮水印拿掉，換成自己的」、「坐等解釋，不想妄下定論」、「我是覺得盜圖不對啦，但賣兩倍我覺得還好吧，成本200多，加上運費跟繡字，差不多啊」。
而「欸你這週要幹嘛」也在結束一整天的市集活動後，在「nininono」的官方IG發文回應「去年10月，nininono推出了一款適合送給新生寶寶的禮盒，其中奶茶色包包的產品圖片，為生產原廠合法授權提供的素材，並非網友貼文中所提及，nininono未經授權取用其他商家商品圖片」。
「團隊在品牌成立初期至今一年的時間，過程中不斷在各項決策裡溝通，學習如何帶著團隊向前，也為我們的產品以及支持我們的大家努力把關。我們也必須承認，團隊每回在內部檢討時，即便每一次都用盡了心力，但還是會不斷思考著如何可以做得更好！例如網友貼文提及『要賣商品至少商品圖片也要重拍吧』！的確，在品牌草創初期，我們沒有抓好商品上架時程，來不及拍攝我們屬意的商品風格，的確是非常可惜與大意的，很感謝時時關注我們的人，你們的支持與批評指教，是我們的養分，將一同灌溉nininono這個品牌長大」。（編輯：張嘉哲）