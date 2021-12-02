橘子該怎麼挑？內行人抖「解密4關鍵」：保證涮嘴停不了

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1.同批大小一樣的橘子越重的越好，表示汁液飽滿。
2.表皮的毛細孔越小越好，放久了越老越粗大。
3.表面光亮的比較好，表示橘子比較新鮮。
4.顏色半橘黃的酸酸甜甜剛好，全黃就過熟了。
原PO同時也提醒，橘子千萬不要放冰進冷藏「因為冰箱會讓蔬菜水果脫水風乾，所以會導致橘子脫水」，貼文一出立刻引起許多網友討論：「太受用了，很愛吃橘子却不會挑」、「果真是人品啊」、「我真的很不會挑，挑10個有9個是乾枯的」、「你的分析好厲害，可以出書了」、「橘子厚皮比較沒有水份，要選薄皮。」、「我的經驗是上下凸出基本都是難吃的，不是酸就是乾，上下凹進去軟軟的，有黃，整體摸起來不硬比較好吃」。
另外也有一名自稱家裡種橘子的網友分享：「基本上橘子甜或不甜，看天氣，看種植的方式，看採收的時候…很多種因素影響。如果是我選，會選果皮中的黃色偏橘色的會比較甜，代表它曬的太陽較多，生長的時候長在偏樹的中段跟樹梢，通常長在下枝椏的會比較酸。果實比較重代表它水分多，但不一定甜，橘子的產季約11月中~12月冬至前。有的人喜歡酸中帶甜的那就選有綠中摻黃的買，大約11月底到12月初的橘子，喜歡很甜的，就買全黃的，全黃的其實不是過熟，它就是完全成熟，跟香蕉的黑斑是一樣的意思，但因為是全熟，果皮已經澎起來，所以不能久放喔…」。（編輯：陳珮瑜）