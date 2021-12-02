特企／北市核心珍稀純住宅「國雄中正」換屋置產首選！

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該案除了坐擁便利的交通機能外，更匯聚高綠覆的公園環境、明星學府、生活機能等優勢條件，鄰近有三座萬坪森林公園環繞，包括8.2公頃台北植物園，區內種植超過1400株植物，堪稱北市最珍貴自然寶庫。另有比大安森林公園大兩倍的53公頃青年公園以及中正河濱公園；學區方面，包括古亭國中、忠義國小等明星學府，又鄰建國中學與北一女，讓孩子能從小受書香環境薰陶；緊鄰博愛特區人文薈萃、國家級博物館密度最高的生活圈，周遭環境價值就媲美大安森林公園，享有自然兼具人文質感的居住氛圍。
「國雄中正」最大賣點就是擁有台北市中正核心珍貴的621坪大基地，現階段周邊區域預售屋，受限於土地開發飽和的情況下，幾乎都是100多坪，甚至是不到100坪的小基地。相較該案擁有市區難得的大基地，強調全區採坡道平面車位，打造絕美雙塔古典建築。A棟地上17層，B棟地上11層，雙棟均地下4層，跳脫周邊多為小基地的矮樓，高樓層地標建築，景觀視野極佳。
該案總戶數89戶，規劃純住家、零店面，45-58坪的均質3房，居住環境相對單純。其中58坪3房，更打造寬敞雙主臥、三套衛浴。未來周遭經過都更後，將會改為棋盤式街廓，也為整體市容更加分。寧靜宜人的生活環境，將「國雄中正」塑造成大隱於市的私家城堡，為了讓居住品質更上一層樓，國雄集團更邀請E.P.S.design境業設計打造絕美景觀，無論出門、宅家都能品味自然之美，是區域內換屋首選。