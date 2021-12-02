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華碩榮登今年台灣品牌第一　前25大價值破百億美元

▲經濟部今天公布2021台灣國際最佳品牌排名，華碩電腦價值為18.71億美元，年成長23%，擠下去年第1名的趨勢科技，今年榮登冠軍寶座。（圖／翻攝自ASUS臉書粉專）
▲經濟部今天公布2021台灣國際最佳品牌排名，華碩電腦價值為18.71億美元，年成長23%，擠下去年第1名的趨勢科技，今年榮登冠軍寶座。（圖／翻攝自ASUS臉書粉專）

中央社

2021-12-02 13:13:29

（中央社記者梁珮綺台北2日電）經濟部今天公布2021台灣國際最佳品牌排名，華碩電腦價值為18.71億美元，年成長23%，擠下去年第1名的趨勢科技，今年榮登冠軍寶座；前25大品牌價值為117.06億美元，年增13%，增幅創下近10年來新高。

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台灣國際最佳品牌規模從去年開始，就從20大擴為25大，價值也站上百億美元關卡；經濟部工業局今天公布2021台灣國際最佳品牌排名，儘管國際情勢動盪及COVID-19疫情等不確定性因素，總品牌價值成長幅度仍勢如破竹，來到117.06億美元，增幅創下近10年來新高。

今年前十大台灣最佳國際品牌依序為華碩、趨勢科技、旺旺集團、巨大集團、研華科技、聯發科、國泰金控、宏碁、中信金控、美利達。

總統蔡英文在活動中以錄影方式致詞，表示台灣品牌在逆境中展現韌性，表現亮眼，面對後疫情時代，政府會加緊腳步，全力推動經濟發展，期望企業與政府一起打拚，提升產業的競爭力，持續在國際市場上擦亮MIT的招牌。

進一步觀察25大國際品牌發現，電子消費品、科技及運動健康領域表現亮眼，多是雙位數成長，工業局分析，在疫情影響下，電子消費品升級需求暢旺，帶動華碩、宏碁、微星、威剛等品牌價值大幅成長，技嘉科技更強勢回榜。

科技領域方面，聯發科、趨勢科技、台達電積極布局5G、AIoT，動能強勁，尤其聯發科為爆發性成長，年增42%，增幅位居所有品牌之冠，排名從去年的第9名躍升為今年的第6名，其次則是威剛科技，年增41%，排名上升3名，來到20名。

鏈條大廠桂盟以優異表現新進榜，排名第24；上銀因應全球供應鏈重組趨勢，積極跨入高科技領域，提升品牌價值。

經濟部長王美花說，台灣25大國際品牌創下近10年最好成績，執得肯定，政府會成為企業堅強的後盾，積極加入國際經貿組織、推動能源轉型政策，與企業攜手將台灣品牌成功打入全球市場。（編輯：潘羿菁）1101202

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